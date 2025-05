Guanabara investe R$ 60 milhões em plano de expansão

A Expresso Guanabara está investindo mais de R$ 60 milhões na aquisição de 30 novos ônibus rodoviários da fabricante Comil, modelo Campione Invictus, como parte de seu plano de expansão e renovação contínua da frota. A iniciativa visa atender à demanda identificada em pesquisas internas por serviços mais confortáveis como alternativa ao transporte aéreo.

Do total adquirido, 20 veículos do modelo Campione Invictus 1200, equipados com 46 poltronas Semileito, serão destinados a rotas intermunicipais e para a região Sudeste.

Leito Cama

Outros 10 veículos do modelo Campione Invictus DD (Double Decker) introduzirão o serviço Leito Cama, novidade na frota da empresa. Os novos ônibus atenderão inicialmente rotas interestaduais como Fortaleza–Teresina, Fortaleza–Recife e Fortaleza–Natal.

Todos os ônibus serão montados sobre chassis Mercedes-Benz O-500 RSD BlueTec 6. Os veículos contam com ar-condicionado, poltronas reclináveis com apoio para pernas e braços, conectores USB individuais, elevador de acessibilidade e sanitário.

Com sede em Fortaleza, a Expresso Guanabara interliga mais de duas mil opções de destinos em todo o país e reúne, desde 2023, sob sua marca as operações da Real Expresso, Rápido Federal, UTIL, Viação Sampaio e Brisa.