Fortaleza terá novo voo da Latam para Parnaíba, no Piauí

Fortaleza vai receber a partir de setembro deste ano duas frequências semanais para Parnaíba, no Piauí. As operações serão realizadas pela Latam Brasil.

A confirmação do voo foi feita pelo consórcio SBPB, administrador do Aeroporto Internacional de Parnaíba, e pela Latam.

Segundo o consórcio, o voo entre Fortaleza e Parnaíba chegará a três frequências semanais na alta estação.

Ainda de acordo com o consórcio do Aeroporto de Parnaíba, o Governo do Piauí teria reduzido o ICMS do querosene de aviação para alíquota de 3%, com o objetivo de garantir a sustentabilidade da operação e impulsionar o desenvolvimento regional.

A coluna também procurou o Governo do Piauí para comentar os incentivos fiscais que teriam sido ofertados à Latam. A coluna aguarda uma resposta.

Nas redes sociais, o consórcio SBPB divulgou a novidade com informações da Latam. “A nova rota trará mais oportunidades de negócios, turismo, e integração regional, ao mesmo tempo em que amplias nossas opções de viagem com conforto e segurança”, disse Eduardo Leal Macedo, diretor de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da Latam ao consórcio.

Conectividade em Fortaleza

Parnaíba é uma das portas de entrada para a Rota das Emoções, que não logrou o melhor êxito de ocupação com a Azul Conecta.

A Latam terá um novo destino inédito agora no Piauí e vai aprendendo a negociar cada vez melhor com os estados do Nordeste.

Historicamente, várias companhias aéreas já ligaram Parnaíba a Fortaleza: Azul, Voepass, Azul Conecta.

Certamente, agora, o produto é muito melhor.

O diferencial dessa vez é poder contar com opções de conexões domésticas e até internacionais da Latam no Aeroporto de Fortaleza.

Fortaleza poderá ter seu 17º destino conectado.

O aeroporto de Parnaíba, já escrevemos sobre, já recebeu até voos internacionais, acabara de ter melhorias anunciadas, mas estava correndo o risco de amargar a falta de voos comerciais.

É uma evolução para o Aeroporto de Parnaíba, que sai do Cessna Gran Caravan da Azul Conecta e chega o Airbus da Latam, a maior companhia do Brasil e com finanças em saneamento.

Parabéns ao Piauí e ao hub Latam de Fortaleza.

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.