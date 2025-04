Aeroporto de Florianópolis supera movimentação de Fortaleza no 1º trimestre de 2025

A nova evidência de que as coisas não vão bem na movimentação do Fortaleza Airport é que o aeroporto de Florianópolis movimentou mais passageiros que a capital cearense, no 1º trimestre de 2025.

O que parecia improvável até 2023 aproveitou-se do grande crescimento de Floripa, e de anos muito duros para a aviação cearense, e se concretizou.

Dos três primeiros meses do ano, apenas em janeiro, Fortaleza teve maior movimentação que Floripa. Em fevereiro e março, a grande queda nos assentos domésticos deu a liderança para a capital catarinense.

A capital cearense movimentou 1.405.992 passageiros nos 3 primeiros meses do ano, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Florianópolis movimentou 1.480.765.

Pegamos essa base de comparação porque Florianópolis é o próximo aeroporto da lista que poderia ultrapassar Fortaleza na movimentação nacional. Em 2024, Fortaleza figurou na 11ª em movimentação.

Veja também Igor Pires Empresa de Aracati vai administrar 8 aeroportos regionais do interior do Ceará Igor Pires Air France vai ampliar de três para cinco os voos de Salvador para Paris na alta estação

Florianópolis era justamente o 13º aeroporto mais movimentado do Brasil. Agora, Fortaleza é o 13º aeroporto. O aeroporto de Fortaleza costumava estar entre a 10ª e 11ª posições, à frente de Curitiba e Floripa.

Acompanho o aeroporto de Fortaleza de perto, pelo menos, há 10 anos, e certamente é a pior posição do equipamento no cenário nacional.

No Nordeste, estamos ainda na 3ª posição; porém, ficando bastante atrás em relação a Recife e Salvador.

Em Fortaleza, o que se pode esperar em termos de voos domésticos até aqui, em 2025, é a Azul reduzindo e Gol estagnada. Apenas Latam cresce bem. Pode ser que os números compensem e Fortaleza esteja estagnada também.