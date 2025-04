Empresa de Aracati vai administrar 10 aeroportos regionais do interior do Ceará

A empresa Visac Serviços Aeroportuários LTDA será responsável pela gestão de serviços auxiliares, incluindo administração, operação, conservação e manutenção dos Aeroportos Regionais de Sobral, Camocim, São Benedito, Crateús, Tauá, Campos Sales, Iguatu e Quixadá.

A empresa, desconhecida na gestão de aeroportos, tem sede no centro da cidade de Aracati, no Ceará.

O contrato de gestão ganhou alguns detalhes na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 22 de abril. Era o último resultado de licitação a ser conhecido (8 aeroportos restantes) após a publicação do resultado da licitação para os aeroportos de Jericoacoara e Aracati no dia 15 de abril, conforme publicado pela coluna.

Para a gestão dos oito aeroportos, o contrato terá vigência máxima de um ano e não admite prorrogação por ser oriundo de contratação emergencial, dispensa de licitação.

O valor empregado, para a gestão dos oito equipamentos, inclusive do aeroporto de Sobral, é de apenas R$ 9.772.962,36, cerca de R$ 814 mil por aeroporto.

O valor empregado em Jericoacoara e Aracati é bem maior, aproximadamente de R$ 12 milhões, que resulta em média R$ 6 milhões por equipamento. O aeroporto de Sobral merecia receber mais verba e, sobretudo, mais energia para a busca de voos.

Por fim, não consigo entender o motivo de Sobral não estar no bloco com Jericoacoara e Aracati, dado que o último aeroporto é igualmente ocioso como o de Sobral e tem mesma capacidade.

Distrato com Infraero

As licitações emergenciais para gestão dos aeroportos do estado foram motivadas pelo distrato entre a SOP e a Infraero (antiga gestora dos aeroportos).

Os aeroportos geridos pela Infraero desde 2023 eram justamente os 10 citados: Camocim, Campos Sales, Aracati, Crateús, Iguatu, Jericoacoara em, Cruz, Quixadá, São Benedito, Sobral e Tauá.

Conforme publicado pelo Diário do Nordeste, a Secretaria de Turismo do Ceará informou que receberá a custódia desses 10 aeroportos mencionados.

Será imprescindível que se planeje corretamente o futuro desses equipamentos, sobretudo em estratégias de atração de voos comerciais. No Ceará hoje, destes, apenas Jericoacoara recebe voos comerciais.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.