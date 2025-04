Fortaleza movimenta 35 mil passageiros internacionais e fica atrás de Salvador no Nordeste

Fortaleza ficou novamente atrás de Salvador na movimentação de passageiros internacionais durante o mês de março, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

No período, foram 35.039 passageiros internacionais na capital cearense contra 45.728 na baiana. Salvador tem movimentado mais passageiros para o cone sul e para e Europa. Fortaleza reduz a diferença por ter voos aos EUA, algo que os soteropolitanos não possuem.

E Recife tem apresentado resultados próximos aos de Fortaleza: 33.019 passageiros internacionais.

Ranking nacional

Aeroporto Passageiros internacionais em março Ocupação GUARULHOS 1.278.710 80% RIO DE JANEIRO 517.424 82% FLORIANÓPOLIS 141.848 84% CAMPINAS 86.086 84% BRASÍLIA 69.708 82% SALVADOR 45.728 80% CONFINS 39.160 77% FORTALEZA 35.039 74% RECIFE 33.019 78% PORTO ALEGRE 15.620 76%

Nacionalmente, os 3 aeroportos nordestinos se posicionaram segundo o ranking acima: Salvador na 6ª posição, Fortaleza na 8ª e Recife na 9ª.

A capital cearense tem recorrentemente apresentado as piores ocupações entre os principais aeroportos. No acumulado geral do ano, janeiro a março, segue a ordem acima entre os aeroportos do Nordeste: Salvador com 153.197 passageiros internacionais, Fortaleza com 116.795 e Recife com 106.545.

Ao longo do ano, Recife deverá ultrapassar Fortaleza

Ao longo de 2025, os voos internacionais recentemente anunciados para Recife farão com que a capital ultrapasse Fortaleza se esta última não mais receber novos voos no período.

No ano, Fortaleza perdeu frequências extras da Tap em janeiro, reduziu de 5 para 3 as frequências semanais da Air France, diminuiu suas ligações para a Argentina de 3 para 2, e o único voo internacional novo, que incrementa assentos, será o novo voo também da companhia francesa para Caiena. (O voo para Lisboa da Latam não trouxe novos assentos, pois surgiu de uma frequência retirada para Miami).

Já Recife inaugurou seu novo internacional para Córdoba com a Gol, terá mais assentos para a Europa com a Azul (mais do que retirou para os EUA), e ainda terá um grande incremento de assentos para a Argentina com a chegada da Jet Smart. Ainda, terá o retorno de seu voo para Assunção, no Paraguai.

Por fim, Recife terá o início dos voos da Ibéria em dezembro deste ano, o que impulsionará fortemente a movimentação da capital pernambucana: os voos em Fortaleza iniciam apenas em janeiro de 2026.

Dessa forma, ao fim do 1⁠º semestre, Recife ultrapassará Fortaleza em assentos (de partida e totais), segundo os mesmos dados da Anac, e não há previsão de ser novamente alcançada.

Fortaleza voltará ao patamar de 2018, quando estava em 3⁠º lugar do Nordeste em voos internacionais. O internacional “se enfraquece” e pode ser reflexo também do fraco desempenho de voos doméstico da Capital.

Análise

Fortaleza perder a primeira posição de passageiros internacionais é algo que acontece (liderou em 2024), é da dinâmica do mercado. Algo que chama a atenção, porém, é que perdeu também a liderança em passageiros internacionais para a Europa, algo que detinha há muitos anos, pelo menos desde 2018.

Isso chama a atenção para o fato de a cidade ter perdido vantagem competitiva na atração de companhias aéreas, em relação a outras praças nordestinas. De fato, hoje, Tap e Air France operam em Fortaleza sem voos domésticos que os melhor alimentem.

A própria Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) compartilhou como teria sido mais difícil trazer a Ibéria. Precisamos entender por que isso acontece. Contar apenas com o tráfego orgânico doméstico da cidade (falta de mais voos domésticos) pode ser uma das causas.

Importante que a Latam valide a proposta do seu voo direto a Lisboa e cresça em frequências para posicionar melhor a cidade, é provavelmente a única alternativa para curto/médio prazo.

