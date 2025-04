Iberia terá cinco voos semanais ligando Fortaleza e Madri

O site de aviação Aeroroutes informa que a Iberia já planeja voar entre Fortaleza e Madri cinco vezes por semana a partir do dia 12 de abril de 2026. A retomada da rota pela companhia foi anunciada em março com previsão para início no ano seguinte.

Segundo o portal, os voos que publicamos em primeira mão, iniciam operação em 19 de janeiro de 2026. Começa com três vezes por semana, passam para quatro frequências semanais a partir de 18 de fevereiro e chegará a cinco voos a partir de 12 de abril.

Entenda a previsão de voos

Já estão em sistemas de planejamento de voos da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) as viagens entre Fortaleza e Madri. Os registros aparecem até o dia 18 de abril de 2026, em previsão de 17/04/2025.

Diariamente, essa previsão de voos se expande. Há algumas semanas, não havia previsão de voos para abril de 2026.

Veja também Igor Pires Bastidores da Iberia: Recife tinha chances de receber sozinha os voos, e Belém entrou na disputa Igor Pires Como é viajar de Fortaleza para Lisboa no novo voo da Latam

Pela ANAC, os voos passam a 5 frequências semanais também, mas já a partir do dia 07 de abril de 2026. Todo esse crescimento de previsão de voos é positivo porque pode transparecer que os voos serão regulares em todo ano de 2026. Os voos serão realizados com o Airbus 321 XLR.

Apesar disso, os voos só são vistos à venda até o dia 11 de abril de 2026, esses dias de venda também estão se expandindo praticamente todo dia.

Os voos estão previstos para saírem de Madri 12h35, hora da capital espanhola e chegar em Fortaleza às 16h25 (hora local). A decolagem de volta está prevista para às 17h55 com chegada em Madri prevista para às 06h40 da manhã.



A partida dos voos ao final da tarde (hora de Fortaleza) permitirá boa conectividade com a companhia aérea Latam no sentido Espanha, dado que mais de uma dezena de destinos domésticos da companhia brasileira realizam conexão em Fortaleza entre 13h e 15h.

Aposta forte na chegada ao Nordeste brasileiro

Motivada pela chegada do seu novo modelo A321 XLR, a Ibéria aposta forte na chegada ao Nordeste brasileiro. Por ser aeronave de aproximadamente 180 assentos, há previsão de serviços, até segundo trimestre de 2026, de 10 frequências semanais entre Nordeste e Espanha (5 para Fortaleza, 5 para Recife).

Em Recife, haverá até 3 frequências da Azul para Madri nos próximos meses. É uma quantidade sem precedentes de assentos à Espanha no Nordeste, porém, as companhias aéreas reportam haver grande demanda identificada.

É um início ousado, que dá otimismo ao passageiro que deseja encontrar bilhetes com boas tarifas a Europa.