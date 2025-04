Como é viajar de Fortaleza para Lisboa no novo voo da Latam

A coluna embarcou no voo inaugural entre Fortaleza e Lisboa no dia 7 de abril. Fomos com o Boeing 787 temático da Latam que assume configuração 3-3-3 na classe econômica.

A cabine é larga, ampla, porém a configuração de 3 assentos nas pontas tem conforto equivalente ao de um Airbus 320 ou Boeing 737 Max, com exceção de dar uma noção maior de amplitude pelos dois corredores.

Legenda: Configuração 3-3-3 do Boeing 787-9, 2 corredores Foto: Igor Pires

Decolagem

Decolamos muito próximo das 6h15 da manhã na segunda-feira bastante nublada, resultado das chuvas ainda do domingo à noite, bastante pontual. Seriam aproximadamente 6 horas e 40 minutos de voo.

O Boeing 789 dava sinais de estar bastante carregado, de pessoas e carga, porém, despegou bem antes do fim dos 2755m da pista 13 do aeroporto Pinto Martins.

Após a decolagem, o Boeing 787 manteve a reta de decolagem pelos primeiros dois minutos até que curvou levemente à esquerda no sentido da Praia do Futuro. Víamos muitas formações (nuvens de chuva) também sobre o Oceano Atlântico, a maioria na proa norte de Fortaleza.

Eu estava sentado na classe econômica, poltrona 19A, sobre a asa esquerda. O Boeing 787-9 da Latam era equipado com 300 assentos, sendo 30 assentos de classe executiva que se tornam cama.

Legenda: Formações (nuvens de chuva) sobre Fortaleza Foto: Igor Pires

As formações menores estavam situadas numa proa Nordeste, e foi o essa a proa que tomamos. À medida que subíamos, a uma média pouco aproximada de 800 pés por minuto, já pude observar a qualidade de voo do Boeing 787: aeronave silenciosa até para quem estava sobre a asa (próximo dos motores), e de resposta muito macia quando passava por formações. O Boeing 787 é um dos aviões mais modernos atualmente.

Demoramos aproximadamente 40 minutos para deixar as formações para trás… nesse instante, o 787 curvou a esquerda assumindo uma proa mais norte, rumo de Lisboa.

Legenda: Proa Nordeste assumida pelo Boeing 787 no inaugural Fortaleza Lisboa Foto: Igor Pires

O sistema de entretenimento dava claros detalhes da rota tomada pelo gigante da Latam. Tínhamos informações de velocidade em relação ao solo: aproximadamente 564 milhas por hora ou 906 km/h, significativamente mais veloz que as aeronaves de corredor simples.

Além disso, no início do voo nivelamos aos 35 mil pés, 10.668 metros acima do nível do mar.

Uma das melhores coisas que vi do Boeing 787 foi sua persiana eletrônica de janela, com botões que, de acordo com o desejo do passageiro, conseguia escurecer ou clarear a janela, algo que nunca tinha presenciado.

Legenda: Com persiana eletrônica, a aeronave simulava horário noturno aos passageiros, mesmo sendo 7h da manhã Foto: Igor Pires

Muito interessante que, na configuração mais escura da janela, ainda conseguia ver o exterior: bom para mim e para os passageiros ao meu lado que conseguiam dormir sem claridade alguma.

Com menos de uma hora de voo, senti o agradável cheiro de café e vi que iniciava o serviço de bordo. Estava curioso para conhecer o serviço de bordo internacional da Latam, a única companhia aérea brasileira com que não havia ainda feito um voo internacional.

O café da manhã trouxe um generoso salgado de queijo e presunto com requeijão, bolo de milho, frutas (mamão, melão e uva), barrinha de cereal. Como bebidas, havia opções como café, leite, suco de maçã ou laranja.

Legenda: Café da manhã servido após aproximadamente 40 minutos de voo Foto: Igor Pires

O salgado estava delicioso, muito mais que o bolo de milho. Escolhi café com leite e suco de laranja. Ambos muito bons.

Como praticamente não dormi na madrugada, o sono bateu após o café da manhã. Para ajudar na soneca, o kit amenidades da Latam contava ainda com fone de ouvido, manta e travesseiro.

Legenda: Kit com manta, travesseiro e fone de ouvido da Latam Foto: Igor Pires

Quando acordei, com aproximadamente 4h de voo, estávamos mantendo 38 mil pés, ou seja, subimos 3 mil pés, talvez por estarmos mais leves em termos de consumo de combustível. Estávamos em voo bastante tranquilo, a aeronave pouco balançava.

As comissárias continuavam muito gentis e simpáticas, passaram por vezes servindo água e café aos passageiros.

Legenda: Monitor indicando velocidade em relação ao solo e altitude do voo Foto: Igor Pires

O sistema de entretenimento localizado atrás de cada assento permitia filmes, séries e programação musical. Eu não sai da página de mapa do voo, entretanto.

Segundo serviço de bordo

Faltando 1h20 para pouso, segundo serviço de bordo. Com o excelente café-da-manhã e por ser aproximadamente 5 horas após o café, criei a expectativa de que um delicioso almoço (refeição) estava por vir.

Refeição é item comum em alguns voos que tomamos como Miami-Fortaleza com a Gol, Campinas-Orlando com a Azul.

Na ocasião, infelizmente, a segunda refeição foi um biscoito de chocolate e barra de cereal com bebida. Não que fossem opções ruins, mas deixaram a desejar depois da farta e diversa primeira refeição. Pareceu opção de companhia low cost, não esteve à altura do ótimo produto da Latam até ali.

Legenda: Segunda "refeição" deixou a desejar Foto: Igor Pires

Na chegada a Portugal, pegamos um vento de cauda que deu ao avião velocidade em relação ao solo de 970 km/h (muito rápido) e nos preparávamos para a descida.

Pouso

Com o aviso do piloto de início da descida, o pouso estava previsto para 16h50, hora de Lisboa, aproximadamente 6h25 após decolagem de Fortaleza.

O tempo em Lisboa estava muito bom, ensolarado. Em solo, demoramos longos minutos entre a saída da pista de pouso e a chegada ao finger (ponte de embarque).

Conhecendo o aeroporto de Lisboa (Humberto Delgado) e sua baixa disponibilidade de fingers, que bom que não paramos numa posição remota.

Legenda: Aeroporto de Lisboa e suas várias aeronaves da Tap Air Portugal Foto: Igor Pires

O desembarque foi tranquilo e logo estávamos realizando a imigração. Por fim, uma belíssima foto da máquina da Boeing logo quando desembarcamos.

Legenda: Boeing 787-9 no finger do aeroporto de Lisboa Foto: Igor Pires

Em geral, a Latam tem um belíssimo produto.