Igor Pires

O voo de estreia da Latam Brasil, entre Fortaleza e Lisboa, nessa segunda-feira (7), partiu com 94% de ocupação, com 282 passageiros de um total de 300 assentos do Boeing 787-9.

A elevada ocupação demostra grande demanda de passageiros entre os dois destinos. Desses assentos, 21 dos 30 da classe executiva (Business) estavam ocupados, o que garante rentabilidade maior para a companhia.

A coluna acompanhou a cerimônia de inauguração da rota e esteve presente no voo de estreia da Latam.

No check-in do Aeroporto Pinto Martins e na sala de embarque internacional, o voo inaugural era celebrado. Executivos da Latam, da concessionária Fraport e do Governo do Estado do Ceará estiveram presentes.

Tivemos informações que ainda 60 passageiros do voo vieram a partir de conexões domésticas, aproximadamente 20% de conexões, um número interessante.

O 1º voo ligando Nordeste e Europa com companhia aérea brasileira após 15 anos traz o fim de uma assimetria. Há muitos voos entre Nordeste e EUA, porém, não havia entre a região e a Europa. Não faz nenhum sentido.

Menos custos associados

Por se tratar de um voo mais curto, por volta de 7h de voo, a aeronave é alimentada com menor quantidade de combustível e, por voar menos pesada, acaba consumindo menos querosene.

Fortaleza implicará menos custos e o potencial de dar faturamentos elevados a Latam. O voo inaugural Fortaleza Lisboa recebeu 46.000 kg de querosene nos tanques do Boeing 787-9 da Latam.

Eduardo Macedo, head de assuntos públicos da Latam Brasil, presente no evento, reforçou a importância do Ceará para a Latam, chamando o aeroporto de Fortaleza de hub.

O voo partiu com boa quantidade de cargas, especificamente muitas frutas, segundo informações acessadas pela coluna. O Boeing 787-9 tem a capacidade aproximada de 20 toneladas de carga. No voo inaugural, a previsão foi de 17 toneladas de carga.

Essa enorme quantidade de carga é outro item que deve rentabilizar bastante a operação para Lisboa, como ocorre com TAP e Air France.

Além de Macedo, estiveram presentes na inauguração da rota o vice-presidente da Fraport Brasil, Leonardo Carnielle, assim como o secretário de Turismo do Estado do Ceará, Eduardo Bismarck, e a secretária de Turismo de Fortaleza, Denise Carrá.

