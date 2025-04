Preço de assentos no voo de Latam para Lisboa saltam de R$ 5 mil para mais de R$ 12 mil

A Latam já vendeu pelo menos 63% dos assentos de classe executiva (Business) para o novo voo entre Fortaleza e Lisboa no mês de abril. No trecho Fortaleza-Lisboa, o percentual de vendas é de pelo menos 70%, denotando boa rentabilidade para a companhia aérea.

As quantidades de assentos de classe executiva tidos como ocupados podem ser vistos na tabela abaixo: (O Boeing 787-900 é equipado com 30 assentos Premium Business)

Em pesquisa de preços realizada nesta quarta-feira (2), os assentos na executiva para o trecho de ida (Fortaleza-Lisboa) nos dias 7, 14 e 21 de abril (voo semanal) são vendidos praticamente por R$ 12 mil.

Até final de março, esses assentos estavam sendo vendidos aproximadamente por R$ 5 mil. Do dia para noite, houve a venda de mais algumas unidades de assentos e os preços “explodiram” para o patamar de R$ 12 mil.

Questionada sobre o nível elevado de preços, se isso reflete o sinal de atingimento de um bom nível de vendas para classe executiva, a Latam disse em nota que "o voo inaugural da rota sazonal Fortaleza-Lisboa, no dia 7 de abril, está com fator de ocupação saudável. A companhia avalia positivamente as vendas na rota".

A companhia também afirmou que "os preços das passagens aéreas são dinâmicos, sazonais e sofrem a interferência de diversos fatores, como antecedência da compra, preço do combustível, demanda pela rota, câmbio, data e destino do voo, entre outros".

Veja também Igor Pires Latam estende período de vendas do voo entre Juazeiro do Norte e Fortaleza Igor Pires Após chegada da Iberia, Air France terá aumento de frequências em Fortaleza e avião maior em Salvador

Boas perspectivas para o voo Fortaleza-Lisboa

Os números de vendas de assentos na classe executiva ratificam a perspectiva de bons resultados para a nova rota, conforme reportado pelo Gerente Latam para a Europa ao periódico português Publituris.

Segundo Thibaud Morand, há perspectiva de manutenção do voo após o mês de outubro de 2025 e até a possibilidade de incremento de frequências.

De representante do trade turístico cearense, recebemos informação de que “o voo é sucesso de vendas”.

Vantagens Classe Premium Business Full