Após chegada da Iberia, Air France terá aumento de frequências em Fortaleza e avião maior em Salvador

Com uma motivação a mais pela chegada da Iberia em Recife e Fortaleza, precisando proteger sua fatia de mercado nordestino, a Air France antecipou o crescimento de frequências em Fortaleza de 3 semanais para 5 já em outubro de 2025, não mais para apenas dezembro, como previamente informado.

Ainda, em Salvador, escalou de maneira mais permanente o segundo maior avião da sua frota, o Boeing 777-200, do final de junho até final de outubro de 2025. Na capital baiana, após a alta estação, a companhia voará com o Boeing 787-900 entre abril e maio, aeronave equipada com 279 assentos.

Esse viés de alta deve indicar os bons resultados obtidos sobretudo nos últimos meses.

Fortaleza

Relembrando, a Air France voou com 5 frequências semanais de outubro de 2024 até dias atrás de março, e, conforme publicado pela Coluna, já havia a previsão de incrementar novamente para a mesma quantidade de frequências em dezembro de 2025.

Agora, porém, examinando os sistemas de previsão de voos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), já é possível contemplar a previsão estendida de voos (5 saídas semanais) a partir de outubro, novembro e dezembro próximos, além da previsão que já tínhamos da mesma quantidade de voos de janeiro a março de 2026.

Ademais, os voos já estão à venda. Essa antecipação de voos é positiva, demonstra que o incremento ocorrido ao final de 2024 foi acertado, quando as ocupações de voos a Paris permaneceram superiores a 90%, tanto que a Air France chegou a utilizar seu maior avião da frota em alguns dias de março em Fortaleza, conforme publicamos (Boeing 777-300).

Ainda há a previsão de vinda isolada do 777-300 no dia 27 de maio próximo. A segunda maior aeronave da Air France, o 777-200, para 328 assentos, está programado para operar todo o ano de 2025 e 1º trimestre de 2026, mostrando o tamanho da demanda prevista.

Salvador

Em Salvador, havia previsão da utilização mais frequente do Airbus 350-900 para Paris entre setembro e outubro, aeronave com capacidade ligeiramente menor que o 777-200. Agora, só se vê previsão de utilização do Boeing, ainda que não estejam liberadas as previsões para os meses de novembro e dezembro.

Em Salvador, a Air France fechou 6 meses de operação com bastante louvor, média de ocupação superior a 90%. A francesa validou a existência de uma demanda forte em sua 2ª base do Nordeste, potencializada pelo seu hub doméstico Gol.

O desafio agora é saber como continuar rentabilizando forte sua operação num momento que Latam, Azul e Ibéria querem seus espaços nas operações à Europa.

Pedimos um comentário da Air France sobre os resultados do Nordeste, porém, até a publicação da Coluna não houve resposta.