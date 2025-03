Avião que promete 'revolucionar' viagens internacionais será utilizado pela primeira vez no Brasil em Fortaleza e Recife

O novo Airbus 321 Xtra Long Range (Longo Alcance Extra) prometeu muito e entregou mais ainda. Será empregado pela Ibéria não em uma, mas logo em duas cidades do Nordeste brasileiro logo de cara: Recife e Fortaleza. O avião promete “revolucionar” as viagens internacionais de longo alcance, segiundo a fabricante europeia Airbus.

Novamente, após 14 anos, as cidades estarão ligadas à capital da Espanha com a Ibéria; agora não mais voos triangulares, voos independentes.

No total, serão até 9 frequências semanais entre as duas capitais e Madri: até 5 frequências semanais entre Recife e a capital espanhola ainda em dezembro de 2025, e até 4 frequências entre Fortaleza e Madri a partir de janeiro de 2026.

Os voos à priori são de alta estação, até março, mas a Iberia já informa que estes poderão continuar após o 1⁠º trimestre de 2026 em caso de bons resultados das vendas das operações.

Potencial de atrair voos

Quantas e quantas vezes mencionamos o potencial que o Airbus 321 XLR teria em permitir mais voos internacionais para o Nordeste: bastou a primeira aérea receber a aeronave no mundo (Ibéria), o revolucionário avião voará para o Brasil, para o Nordeste.

Não era difícil prever a primazia da nossa região: falou-se sempre em sermos esquina do atlântico, equidistância entre Estados Unidos e Europa, etc. A fama vingou bem. Faltava aparentemente um avião para permitir uma segunda tentativa da Iberia por aqui.

Surgimento de vários voos para o Nordeste

Há muito tempo que compartilhamos aqui, nas colunas do Diário do Nordeste, como a região merecia mais oportunidades de conexões diretas para a Europa, para dizer o mínimo: sofremos com tarifas alopradas na filosofia de, “só viaja direto quem pode”.

Daí, os que, teoricamente, “não podem”, dobram-se, porque é o que resta, dobrar o tempo de voo a Europa, passando pelos grandes centros do Brasil concentrador.

O primeiro trimestre de 2025, porém, trouxe grande aumento de assentos para a Europa. Alguns desses movimentos foram feitos reduzindo operações da região aos EUA, como feito por Latam em Fortaleza e Azul em Recife.

Todas os demais movimentos, porém, foram de acréscimo de assentos e todos envolveram voos a Madri: incremento de frequências da Air Europa em Salvador, anúncio da Azul que voará para Espanha de Recife e, agora, mais de 1 voo diário da Ibéria saindo de Recife e Fortaleza de dezembro a março (pelo menos).

Li alguém comentar que Madri poderá ser a próxima Lisboa do Nordeste, ou seja, destino conectado do Nordeste por ligações variadas e numerosas como a Tap faz com a capital portuguesa. Madri, igualmente, é um grande hub para ligações a Europa, Oriente Médio e Ásia.

Tínhamos essa forte ligação com Madri até 2019, com a companhia Air Europa nos três grandes centros nordestinos, porém, não com essa monta de frequências, de saídas. Madri terá até algo que Lisboa não tem a partir daqui agora: 3 companhias interligando. Teremos concorrência, como sempre desejamos.

Temos aeronaves modernas e mais econômicas para as companhias. A luta será menor para manter esses voos e o A321 XLR tem tudo a ver com isso.

Essas empresas poderão perceber como é oportuno manter voos ao Nordeste, sobretudo pelos menores custos associados.