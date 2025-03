Fortaleza terá até 4 voos semanais para Madri em 2026

Fortaleza ganhará uma nova rota direta para a Europa. A partir de janeiro de 2026, começarão a operar voos da capital cearense para Madri, na Espanha. Inicialmente, serão 3 voos semanais, mas o número subirá para 4 em março do ano que vem.

A informação foi antecipada pelo colunista de aviação do Diário do Nordeste, Igor Pires, e agora oficializada pelo Governo do Estado, que atuou na articulação.

As passagens começam a ser vendidas pela companhia Ibéria ainda nesta terça-feira (25).

Os novos voos diversificam os destinos com conexão direta para Fortaleza, robustecendo o turismo local. Trata-se da terceira nova rota estrangeira anunciada neste ano.

O governador Elmano de Freitas celebrou a novidade e reforçou que as passagens já podem ser adquiridas. “É um momento muito importante esse de aumento de voos internacionais do Ceará para a Europa”, comentou.

Cresce número de passageiros internacionais

Nos dois primeiros meses de 2025, o Ceará recebeu 19.488 turistas internacionais em voos diretos, um aumento de 55,70% em relação ao mesmo período de 2024, quando 12.516 viajantes desembarcaram no Estado. Comparado a 2023, o crescimento foi ainda mais expressivo, atingindo 107,43%.

Esse fluxo já representa 20% de toda a demanda internacional registrada em 2024.

Origem dos passageiros

Além disso, houve uma mudança na origem dos visitantes. Se em 2024 a maioria absoluta dos turistas (81,44%) vinha da Europa, em 2025 essa distribuição se tornou mais equilibrada, com destaque para o aumento de viajantes da América do Norte. Veja a nova configuração:

• Europa: 66,05%

• América do Norte: 23,93%

• América do Sul: 8,72%

• Outros destinos: 1,31%

Entre os principais países emissores de turistas para o Ceará nos primeiros dois meses de 2025, destacam-se:

1. Portugal – 19,43%

2. Argentina – 17,71%

3. Itália – 9,08%

4. França – 8,88%

5. Estados Unidos – 8,19%

6. Alemanha – 7,77%

7. Reino Unido – 7,26%

8. Chile – 5,81%