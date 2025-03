Igor Pires

Já aparecem no sistema de programação de voos da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) a previsão dos aguardados voos da companhia espanhola Ibéria entre Recife e Madri, a partir de dezembro de 2025 até fevereiro de 2026.

Há ainda a previsão de que, após os voos previstos entre Recife e Madri, a operação entre Fortaleza e Madri inicie a partir de meados de fevereiro até final de março de 2026.

Todos os voos serão operados, de acordo com o sistema da ANAC, com o gigante Airbus 350-900 de 348 assentos a partir de 13 de dezembro até 07 de fevereiro em Recife e de 16 de fevereiro a 23 de março de 2026 em Fortaleza.

A informação confirmaria que Ibéria vai operar primeiro em Recife e depois em Fortaleza.

Assim, com a novidade sobre o modelo que deve operar aqui, a previsão é ainda melhor do que o esperado, pois, todos nós tínhamos em mente que, uma vez iniciadas, as operações seriam realizadas com o A321 XLR, que tem aproximadamente metade dos assentos que o A350-900.

Para Recife, há previsão de 3 voos semanais, segundo a ANAC. Quando iniciarem os voos em Fortaleza, há previsão de 4 voos semanais.

Assim, caso possam operar em algum momento, simultaneamente, teríamos um voo diário de Recife e Fortaleza para Madri.

Promessa aconteceu em 2024

Os voos haviam sido ventilados pelo Ministro Silvio Costa Filho dos Portos e Aeroportos ainda em 2024 com a presença de executivos.

A coluna chegou a publicar a possibilidade dos voos em outubro do ano passado.

A programação de voos na ANAC é outro indício forte de que esses voos poderão acontecer.

Após o anúncio de 2024 entre Governo Brasileiro e Companhia, bem como o xadrez de voos internacionais no Nordeste se intensificar com novas companhias investindo na região como Latam e Azul.

Como analisado por nós, havia uma predominância forte do fato da Ibéria optar por Recife e Fortaleza, sobretudo porque a espanhola Air Europa reforçava sua posição em Salvador.

Não é possível bater o martelo que os voos serão comercializados sem que a empresa ou o Governo confirmem.

Por outro lado, é comum que antes de novos voos terem suas vendas sejam iniciadas, que apareça a programação no site da ANAC, como aconteceu com a Jetsmart entre Buenos Aires e Recife.

A Iberia poderá de fato voltar ao Nordeste brasileiro após 15 anos, quando voou entre Fortaleza, Recife e Madri em 2011.