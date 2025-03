De acordo com Thibaud Morand, diretor-geral da Latam Airlines para a Europa e Oceania, em entrevista ao periódico português Publituris, a Latam tem a perspectiva de manutenção da nova rota Fortaleza-Lisboa após o mês de outubro e até amplia-la, dado que as vendas do novo trecho têm apresentado “uma resposta muito boa” com “vendas de Portugal e do resto da Europa”, algo que deixa Thibaud “muito satisfeito”.

A conversa aconteceu na semana passada, quando a Latam participou da feira BTL em Lisboa.

Lembrando que a nova rota anunciada no início de fevereiro está prevista operar apenas no período de abril a outubro, no caso, de 07/04 até 20/10. Conforme acontece comumente na aviação comercial, a continuação da comercialização da rota envolve bons resultados em vendas.

Veja também Igor Pires Movimentação do Aeroporto de Fortaleza em fevereiro é a pior dos últimos 8 anos, descontada a pandemia Igor Pires Ampliação no aeroporto de Heathrow aumenta chances de voo Fortaleza-Londres; entenda

Ao Publituris, Thibaud Morand admitiu que o novo trecho pode ganhar frequências adicionais: “Vamos ver como se comporta a rota, vamos fazer o melhor possível e esperamos mantê-la e crescer”, acrescentou.

Esse reporte do executivo é importante sobretudo porque pode validar o teste que acreditamos que a Latam está fazendo na rota, enquanto não recebe o revolucionário Airbus 321 XLR.

Alías, constatando uma procura acima da média, a Latam poderia deixar o Boeing 787-9 na rota e utilizar o A321 XLR para um novo destino europeu como Madrid ou Milão!?

Thibaud Morand, porém, compartilhou com o portal que o crescimento depende da chegada de novas aeronaves a Latam que ainda enfrenta atraso na entrega de aviões. No final de 2024, por exemplo, a Latam anunciou a compra de mais 10 aeronaves Boeing 787 Dreamliner.

Duas dessas novas aeronaves devem chegar a aérea ainda esse ano.

Os voos entre Fortaleza e Lisboa iniciam no dia 7 de abril, com uma frequência semana às segundas-feiras. Para o executivo, será “fácil montar pacotes de uma semana com esta frequência”.

Voo utilizado por portugueses, franceses e italianos

O executivo da Latam ainda compartilhou com o Publituris que o voo será utilizado por portugueses, franceses e italianos, como naturalmente já ocorre com Tap e Air France: essas 3 nacionalidades estão entre o top 4 de países que mais visitam o Ceará em 2025 através de voos internacionais diretos.

“O Nordeste do Brasil é muito atrativo para os portugueses, mas também é muito atrativo em França e Itália, por exemplo, que são mercados que vemos a usar esta rota”, comentou Morand no evento Better Tourism Lisbon Travel Market 2025.