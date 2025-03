Ampliação no aeroporto de Heathrow aumenta chances de voo Fortaleza-Londres; entenda

Com a confirmação da construção da 3ª pista de pousos e decolagens do gigante aeroporto de Heathrow em Londres, uma condição teoricamente necessária para acontecerem operações entre Londres e Fortaleza, previstas lá em 2019 por companhias como a Virgin Airways, estaria satisfeita.

Já escrevemos sobre possíveis operações entre Fortaleza e Londres em 2022.

Voltando para 2019, a empresa aérea Virgin Atlantic apresentava um mapa com novos destinos para o caso de expansão do aeroporto de Heathrow: “New routes at an expanded Heathrow”. E Fortaleza estava lá como destino futuro.

Pois bem, com notícia de 29 de janeiro, de acordo com o periódico Aerotime, foi dada a luz verde pelo governo inglês para o planejamento a fim de construir uma 3ª pista no Heathrow que, anualmente, movimenta 80 milhões de passageiros, quase o dobro do aeroporto de Guarulhos.

Hoje o aeroporto opera suas duas pistas paralelas e independentes com altíssimo índice de utilização horária, de forma que a 3ª pista, desejada há anos, desafogaria o tráfego e ampliaria a capacidade do aeroporto para mais 240 mil voos ao ano, saindo do limite de 480.000 voos para até 720 mil voos.

Assim, a movimentação poderia saltar para mais de 120 milhões de passageiros ao ano.

“Eu posso confirmar hoje que esse governo aprova a terceira pista de Heathrow e está convidando o setor privado a apresentarem propostas até o verão (julho de 2025). Isso vai assegurar que o projeto tem valor e nossa clara expectativa é que os custos sejam financiados através de fundos privados. Isso assegura que a terceira pista será entregue em linha com nossos objetivos legais, ambientais e climáticos”, disse a nova Chanceler do Tesouro do Reino Unido, Rachel Reeves.

Investimento privado

Em consonância ao anúncio do governo, o CEO do aeroporto de Heathrow, Thomas Woldbye, disse que “a terceira pista e a infraestrutura que vem com ela desbloqueariam bilhões de libras em investimento privado para estimular a cadeia de suprimentos do Reino Unido durante a construção. Uma vez construída, criaria empregos, geraria mais turismo e investimentos em todas as partes do país. Daria ainda para as companhias aéreas e passageiros o competitivo, resiliente hub aeroportuário que eles esperam, colocando o Reino Unido de volta no coração do mapa da economia global.

É bem verdade que entre projeto e a construção certamente serão anos de trabalho até a ampliação estar finalizada e os novos destinos tomarem posição, porém, temos mais perto a perspectiva de recebermos ligação de uma das cidades mais cosmopolitas e ricas do mundo.

Após os próximos 5-6 anos poderemos ter ligações inéditas com a Inglaterra e, num futuro mais próximo, com o Canadá.

Seria uma expansão de conectividade há tempos sonhada. Fortaleza e o Nordeste entraram cada vez mais nas análises de companhias de peso mundial.