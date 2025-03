Latam fará 'resgate' de passageiros em Noronha após suspensão de voos da Voepass

A Latam começará a operar entre Recife e Fernando de Noronha pelos próximos 5 dias para regularizar a retirada de passageiros da ilha pernambucana, após a suspensão dos voos da Voepass, que operou até a segunda-feira (10) voos no trecho.

As informações são de fontes próximas da aviação e já é possível ver Airbus 319 da companhia escalado para o voo nesta quarta-feira (12), no aplicativo Flight Radar 24.

Veja também Igor Pires Azul volta a comercializar voos entre Juazeiro do Norte e Recife Igor Pires Latam retomará voos para Belo Horizonte e baterá recorde de assentos oferecidos em Fortaleza na alta estação

Ainda, as operações podem se estender caso necessário. De Recife, a aeronave parte às 6h30, pousando em Noronha às 8h50 da manhã, horário local. A decolagem da ilha será às 10h20, com pouso em Recife programado para as 10h40. Os voos terão numeração LA 9000/LA9001.

Os voos acima, porém, não estão à venda no site da Latam, indicando que de fato são voos escalados especificamente para o "resgate" de passageiros.

A equipe Voepass continuará a atender as aeronaves da Latam no apoio em solo em Fernando de Noronha. Latam e Voepass possuem ou possuíam acordo de compartilhamento de assentos, codeshare, quando o cliente compra bilhetes no site da Latam e voa em aeronave Voepass.

Sobre a suspensão dos voos da Voepass, a Latam se limitou a dizer que: "tomou conhecimento da suspensão cautelar da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para as operações aéreas da Voepass a partir de 11 de março de 2025".

Segundo a companhia, os clientes com passagens do codeshare poderão adotar as seguintes mudanças de reservas na seção Minhas Viagens no site da Latam:

Alteração do voo sem multa e diferença tarifária, sujeito a disponibilidade da mesma cabine e dentro da validade da passagem aérea. Para as rotas em que houver operação com voos LATAM, os passageiros serão acomodados nestes voos. Nos demais casos, poderão ser acomodados em voos de outras companhias aéreas.

Reembolso integral da passagem aérea sem multa.

"A LATAM permanece atenta a qualquer nova comunicação da Anac sobre as operações da Voepass", informou.

O ATR-72 que ficava baseado em Recife para realizar trechos a Noronha retornou para a base da companhia aérea em Ribeirão Preto-SP.

Noronha volta a receber jatos

Após 2 anos e meio sem receber aeronaves à jato, o aeroporto voltará a recebê-los, no caso, o Airbus 319 da Latam.

Companhias aéreas como Latam e Gol já informaram a programação de voos de Guarulhos direto para Noronha, bem como a segunda fará também voos entre Recife e Noronha.

Os voos da Gol serão iniciados em abril.