Companhia Air Canada inclui Fortaleza em plano de novos voos internacionais

Fortaleza é uma das duas cidades brasileiras que podem entrar na rota de voos diretos para o Canadá. A capital cearense é vista como uma das "potenciais oportunidades de crescimento internacional" da Air Canada, apresentado no evento Investor Day 2024, nesta terça-feira (17).

Além do Aeroporto Internacional Pinto Martins, o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, é o outro destino nacional na mira da principal companhia aérea canadense.

A Air Canada apresentou seu plano de expansão com a projeção de mais de uma dúzia de novos destinos internacionais. Esse crescimento será possível pela chegada de quatro modelos de aeronaves à sua frota: Airbus A220, Boeing 787-10, Boeing 737 MAX e, especialmente, o A321neo XLR.

Já falamos algumas vezes sobre como o A321 Neo XLR permitiria esse grande salto de rotas em aeronaves de um corredor.

A coluna procurou a Air Canada em busca de mais informações e espera retorno.