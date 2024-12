Número de turistas internacionais no Ceará em 2024 supera fraco ano anterior com incremento de voos

O Ceará superou, com dois meses de antecedência, o número de turistas internacionais recebidos ao longo de todo o ano de 2023. Esse feito foi alcançado em outubro de 2024, quando o número de visitantes já era 1% superior ao do ano anterior (72.099 x 69.223). Só em novembro, foram 13.549 estrangeiros que desembarcaram no destino: o crescimento anual é de 20%.

Acontece que esse bom crescimento se dá sobre a base fraca de comparação do ano de 2023, quando vários voos foram incrementados apenas no final do ano.

Ainda assim, no acumulado do ano, os portugueses e franceses (ou brasileiros expatriados) são maioria chegando pelo aeroporto de Fortaleza: de Portugal chegaram 12.861 pessoas; da França 10.832.

Destaque para o número de americanos (ou brasileiros expatriados) chegando pelo aeroporto Pinto Martins, quantidade que cresceu praticamente 50% frente a todo 2023 (9.702 contra 6.479). O incremento certamente tem direta relação com o incremento de voos da Gol Linhas Aéreas a partir de junho passado, quando cresceram voos para a Flórida de um semanal para três.

Ademais, a Latam também incrementou voos a Flórida apenas no final de 2023, de forma que 2024 apenas captura totalmente o ganho, não houve avanço em 2024.

Da mesma forma, no final de 2023, a Tap incrementou frequências em Fortaleza: vale a mesma observação acima! Aqui, na verdade, a Tap já decresceu novamente para 7 frequências semanais em novembro de 2024.

Em novembro, será possível analisar ainda outro ganho. O incremento de passageiros movimentados pela Air France de forma completa. A companhia aumentou de 3 para 5 frequências semanais seus voos a Paris.

Salvador lidera captação de passageiros estrangeiros no Nordeste pelo terceiro mês seguido

Em novembro, novamente a Bahia atraiu mais passageiros estrangeiros que o Ceará por via aérea: foram 13.552 na Bahia, contra 11.239. (Embratur)

Apesar disso, o Ceará liderou em passageiros internacionais totais no Nordeste, conforme escrevemos, porém, o total movimentado ainda é da ordem de 30% menor que no pré-pandemia.

Fortaleza é destaque no internacional, mas doméstico continua muito fraco

Se o crescimento internacional é bastante relevante, o movimento total do aeroporto Pinto Martins continua pífio, mesmo ante o fraco 2023.

Comparando o total de passageiros que passaram pelo Pinto Martins entre janeiro e outubro de 2023 e janeiro e outubro de 2024, o incremento de passageiros é de míseros 0,19%. Estagnação, como falamos.

Ano Movimentação Passageiros Totais

(janeiro a outubro) (ANAC) Crescimento 2023 4.662.000 2024 4.670.915 0,19%

Crescimento internacional

"O Ceará vive um período de crescimento do turismo internacional, com expansão da sua malha aérea e, principalmente, a chegada de mais estrangeiros para conhecer e aproveitar o nosso destino. Isso é resultado de ações assertivas que o estado tem realizado, tanto na promoção turística quanto na atração de novos voos, o que facilita a chegada desses viajantes", destaca a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque.

O mais recente incremento aéreo do estado foi o voo para o Chile, que estreou com 80% de ocupação. Até o final do ano, o Ceará contará com mais uma frequência adicional para Buenos Aires, a partir de 27 de dezembro, o que ampliará a oferta de assentos para a alta temporada de 2024/2025.