‘Invisível” para os Chilenos, Nordeste brasileiro deve terminar 2025 com pelo menos 4 capitais com voos a Santiago

Após a chegada de voos diretos de Santiago em Salvador, Fortaleza e em Recife em 2024, Natal deve receber também voos do Chile em 2025. Essa é a perspectiva do Rio Grande do Norte após receber comitiva de executivos da companhia chilena Sky Airlines em Natal na semana passada.

A Sky já voa entre Santiago e Salvador desde janeiro de 2024. Os executivos foram recebidos pela governadora Fátima Bezerra e pelo trade turístico potiguar em visita técnica ao estado entre os dias 12 e 14 de dezembro.

O voo já foi dado como certo pela imprensa de Natal e teria início em julho do próximo ano.

O voo estaria no pacote do Programa de Aceleração do Turismo Internacional (Pati) que terá edital voltado para a Região Nordeste em janeiro próximo, o que valida bastante a importância do programa, dado que Natal não tem a chegada de novos voos internacionais regulares com companhias internacionais desde a saída da Air Italy que voou semanalmente a Milão até 2016.

Novos voos entre Nordeste e Chile vão ajudar a disseminar a imagem de praias de águas quentes e muito sol na mente dos chilenos, fazendo-os descobrir das paisagens mais belas do Brasil.

Natal não tem voos a Santiago desde 2002, quando a saudosa Varig mantinha voos regulares entre os destinos, segundo registros da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Os chilenos são a 3ª nacionalidade que mais visita o Brasil por meio de voos internacionais diretos, logo atrás de argentinos e norte-americanos. Em 2024, de janeiro a outubro, foram 564.826 chegadas entre chilenos e brasileiros residentes no Chile, dados da Embratur.

Apesar disso, por evidente falta de mais voos diretos ao Nordeste, é como se a região brasileira fosse invisível para os chilenos, ou seja, ainda pouco frequentada relativamente a estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Ainda a Bahia, que tem tido tráfegos frequentes entre Santiago e Salvador desde janeiro de 2024 movimenta quantidades negligenciáveis de chilenos quando comparados com a média do Sul e Sudeste: em 2024, foram 5.198 chilenos entre janeiro e outubro.

Ou seja, o Nordeste possui, aproximadamente, 0,35% dos assentos internacionais entre Chile e Brasil somente. Na comparação, por exemplo, em relação aos argentinos, os assentos ao Nordeste vindos de Buenos Aires são 7% do total, 20 vezes mais.

Assim, o Pati Nordeste poderá achar sua utilizada já de cara, contribuindo com o Rio Grande do Norte.