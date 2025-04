Latam aproveita o recuo da Azul e antecipa sua segunda frequência a Recife

A Latam terá uma segunda frequência entre Fortaleza e Recife já a partir de maio próximo. A frequência operará cinco vezes por semana e já está à venda a partir de 2 de maio, envolvendo uma ligação extra entre as cidades que parte às 6h da manhã de Fortaleza, com retorno de Recife às 8h da manhã e pouso na primeira às 9h25.

Pelo planejamento anterior da Latam, de março, a segunda frequência entre as capitais estava prevista para operar apenas a partir do final de junho até início de agosto, alta estação de meio de ano.

Assim, a venda de mais uma operação da Latam a partir de maio reforça a malha da companhia em Fortaleza e dá mostras de como a aérea tem crescido na capital, permitindo aqui mais uma conexão até mesmo entre Recife e São Luís, em alguns dias da semana.

Lembremos que Teresina e São Luís também ganharam, a partir de 1º de abril, mais frequências semanais. A Latam continua avançando em Fortaleza, à sua maneira.

Esse movimento entre as capitais do Ceará e Pernambuco acontece justamente num momento em que, segundo dados da ANAC, a Azul decresce muitos assentos em Fortaleza.

Agora, a Azul decrescerá na ligação entre seu hub Nordeste (Recife e Fortaleza). Em abril serão 264 voos de ida e volta, em maio 210; em junho 184: tenho percebido de alguns meses a redução de ligações com a Azul. A empresa esteve em crise acentuada recentemente e vimos o resultado do enxugamento de muitas frequências no Nordeste, essa é mais uma.

A Azul abre espaço, e a Latam não demora a atuar.