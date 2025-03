Azul deverá ter menor número de assentos para alta estação de julho em 9 anos, no Aeroporto de Fortaleza

A Azul Linhas Aéreas deverá ter menor número de assentos em julho de 2025 no Aeroporto de Fortaleza desde o ano de 2016. Serão 95.692 assentos previstos na alta estação de meio de ano, 2,7% menos assentos que em julho de 2017 e 6,7% a menos que julho de 2024.

Entre 2016 e 2017, a Azul instalou o hub em Recife e passou a incrementou assentos em Fortaleza, aumentando assentos também na capital cearense, atingindo o ápice de 139.710 assentos oferecidos em 2019.

Após a pandemia, porém, esse número ainda não se recuperou, tendo novo máximo em julho de 2023 (110.956 assentos), justamente quando Gol e Latam reduziam fortemente assentos em Fortaleza, época em que legislação estadual passou a permitir a redução de voos e manutenção de alíquotas de ICMS vantajosas às empresas.

Perguntamos à companhia aérea o motivo da previsão de redução da oferta de assentos, justamente num momento em que o aeroporto de Fortaleza voltou a ter resultado ruim (fevereiro de 2025) e precisará de mais voos e assentos para crescer em 2025.

“A Azul informa que atualmente opera regularmente mais de 600 voos mensais, entre chegadas e partidas, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, de/para 7 destinos, incluindo Recife, Confins e Viracopos, os três principais hubs da Companhia. Como empresa competitiva, a Azul estuda e reavalia constantemente a operação em suas bases e as necessidades de mercado, como um processo normal de ajuste de capacidade à demanda.”

Azul pode estar reduzindo assentos frente ao avanço da Latam

Em anos como 2023 e 2024, a Azul chegou a ser a única companhia aérea doméstica a crescer em Fortaleza.

Conforme vimos escrevendo, porém, em janeiro, a Latam tem demonstrado um retorno e priorização de sua base Fortaleza. Em abril, incrementará voos a São Luís, Teresina e Congonhas.

Ainda iniciará os voos para Lisboa e, em junho, iniciará voos inéditos a Juazeiro do Norte.

Em julho, terá a maior quantidade de assentos da história, marca repetida aos 4 ventos no Ceará depois de publicação da Coluna de Aviação do Diário do Nordeste.

Esse avanço da Latam pode estar inibindo o crescimento da Azul em Fortaleza.

Por outro lado, a Latam não tem repetido o grande número de operações em meses de baixa estação: está concentrando operações na alta estação.

Assim, a baixa estação está trazendo números pífios ao aeroporto Pinto Martins, como ocorreu em fevereiro passado.

Com a Azul, entretanto, a Secretaria de Turismo já informou que há oportunidade para avançar em negociações, dessa vez focando em voos nacionais, não mais em voos regionais, como vimos com a saída da Azul Conecta do Estado.