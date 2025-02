Voos de Juazeiro do Norte a Fortaleza terão conexões para até 11 cidades no Brasil e no exterior

Os consumidores do Cariri cearense finalmente terão acesso a qualquer lugar do Brasil com uma rápida conexão em Fortaleza, e não apenas no hub concentrador de Guarulhos-SP.

Os voos entre Juazeiro do Norte e Fortaleza iniciam no dia 23 de junho.

O voo de Juazeiro a Fortaleza com a Latam permitirá uma rápida troca de aeronaves na capital cearense para voos diretos a: Manaus, Belém, São Luís, Teresina, Brasília, Natal, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Juazeiro do Norte será o 11º destino doméstico direto a partir de Fortaleza.

Assim, o caririense pode fazer um voo direto para Brasília também e de lá, qualquer destino pode ser atingido. De qualquer lugar do Brasil também, um visitante poderá partir sem precisar passar pelo Sudeste, com uma rápida conexão em Fortaleza, chegar a Juazeiro.

Isso tudo, porque a Latam fará os trilhos do futuro voo Guarulhos-Juazeiro do Norte conectado totalmente ao hub Latam de Fortaleza: tanto na chegada, quanto na partida.

É tudo que torcíamos há anos para o Cariri e para Fortaleza.

Conexões em Fortaleza:

Manaus

Belém

São Luís

Teresina

Brasília

Natal

Recife

Salvador

Rio de Janeiro

São Paulo (Congonhas e Guarulhos)

Miami

Outros tempos

Nessa terça, o governador Elmano de Freitas deu detalhes da operação entre Juazeiro do Norte e Fortaleza.

“A Latam informou que os voos Fortaleza/Juazeiro do Norte/São Paulo começam a operar no dia 23 de junho. A frequência sairá de Guarulhos (SP) às 08h05, com pouso previsto às 11h10 em Juazeiro do Norte. A decolagem do Cariri para Fortaleza será às 12h30. O pouso ocorrerá às 13h30 na capital cearense”, compartilhou Elmano.

Aqui, diga-se: o Caririense terá o produto que sempre sonhou, porque continuará partindo de Guarulhos em horário premium, 08h05, estando no seu destino ainda pela manhã, às 11h10. É o horário aproximado do voo que acontece já hoje.

O ponto positivo será decolar 12h30 para Fortaleza, outro horário premium. Em Fortaleza, 13h30, terá a gama de voos do banco de conexões elencados acima, inclusive um destino como Miami, que partirá às terças e quintas-feiras.

O tempo de conexão será de, no máximo, 1h20.

“Na volta, o voo decola 14h10 de Fortaleza para Juazeiro do Norte, com pouso às 15h10. A decolagem para Guarulhos será às 15h55, com chegada prevista para 19h”, finalizou Elmano.

Assim, horário premium também no voo entre Fortaleza e Juazeiro do Norte e por fim entre Juazeiro e Guarulhos, como merecemos.

Subvenções do governo

Segundo a Secretaria de Turismo do Ceará, estavam sendo estudadas novas subvenções para o voo entre Juazeiro do Norte e Fortaleza.

O Governo viu o potencial valor perdido em não se dispor de voo entre Juazeiro e Fortaleza, dentro do que há de opções, fez a melhor escolha.

De certo, pagaremos por um serviço muito bom em termos de horários e por um voo amplamente conectado.

Pelo horário do voo que parte de Guarulhos para Juazeiro, pode se tratar de uma operação já existente no Cariri.

A operação é válida porque não retira assentos já existentes entre Guarulhos e Fortaleza, permitindo que o voo Juazeiro do Norte - Fortaleza traga, de fato, mais assentos para a capital.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.