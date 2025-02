Elmano anuncia início do voo Fortaleza/Juazeiro do Norte/São Paulo para 23 de junho

As operações de voos da rota Fortaleza/Juazeiro do Norte/São Paulo começam a partir do dia 23 de junho. A informação foi anunciada nas redes sociais pelo governador Elmano de Freitas, nesta terça-feira (11).

Após a Azul encerrar a linha Fortaleza/Juazeiro do Norte, a Latam resolveu assumir os voos do trajeto. A nova rota terá quatro frequências semanais no período diurno.

A frequência sairá de Guarulhos (SP) às 8h05, com pouso previsto para as 11h10 em Juazeiro do Norte. A decolagem do Cariri para Fortaleza será às 12h30, com chegada às 13h30 na capital cearense. No retorno, o voo decola de Fortaleza às 14h10 para Juazeiro do Norte, com pouso às 15h10. A decolagem para Guarulhos será às 15h55, com chegada prevista para as 19h.

O voo será realizado por uma aeronave com capacidade para 186 passageiros. Espera-se que a frequência seja gradualmente expandida para voos diários.

"Essa importante conquista é resultado do diálogo que estabelecemos com a Latam, com o objetivo de garantir esse grande avanço para o povo do Cariri. Uma medida fundamental para impulsionar o desenvolvimento da região e fortalecer o turismo. Seguimos trabalhando dia e noite para ampliar o número de voos nacionais e internacionais em nosso estado", ressaltou o governador Elmano de Freitas.

Rota para Lisboa

Na semana passada, a Latam anunciou também operação da rota Fortaleza/Lisboa entre 7 de abril e 20 de outubro deste ano. É o primeiro voo direto da empresa entre o Nordeste do Brasil e a Europa desde 2009, anunciado antes do voo da Azul para Porto.

O anúncio do novo voo foi realizado durante o encontro da Latam com o Governo do Ceará, no Palácio da Abolição.

