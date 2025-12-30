Cimento Apodi amplia ritmo de construção habitacional no Ceará.

A adoção da tecnologia de paredes de concreto tem ampliado o ritmo da construção habitacional no Brasil, especialmente em empreendimentos vinculados ao programa federal Minha Casa, Minha Vida. No Ceará, a Cimento Apodi integra esse avanço ao fornecer cimento, serviços de concretagem e soluções técnicas para obras que utilizam o sistema construtivo, contribuindo para a aceleração das entregas e para a padronização da qualidade das moradias.

O método consiste na moldagem das paredes diretamente no canteiro de obras, por meio de fôrmas específicas, permitindo que estrutura e vedação sejam executadas de forma simultânea. Essa característica reduz etapas do processo construtivo tradicional, racionaliza o uso de materiais e favorece maior controle técnico, aspectos estratégicos em projetos de habitação de interesse social e empreendimentos de grande escala.

Amplamente utilizado em obras do Minha Casa, Minha Vida, o sistema de paredes de concreto possibilita maior previsibilidade nos cronogramas, organização do canteiro e uniformidade das unidades habitacionais. A tecnologia também contribui para minimizar retrabalhos e falhas comuns em métodos convencionais, impactando diretamente a qualidade final das construções.

Segundo o engenheiro Ricardo Silveira, coordenador comercial e responsável técnico da Cimento Apodi, a atuação da empresa está conectada a toda a cadeia da construção civil. “Trabalhamos juntos a construtoras e incorporadoras, fornecendo cimento e soluções técnicas em serviços de concretagem e também para escolas, hospitais, metrôs, viadutos e pontes. Nosso foco é contribuir tecnicamente para obras que geram impacto social e econômico”, afirma.

Investimento constante em inovação

O executivo destaca ainda o investimento contínuo da empresa em inovação e sustentabilidade. “A Apodi desenvolve cimentos com menor emissão de CO₂ e atua também no segmento de concreteiras, com frota mais leve e eficiente, o que contribui para a redução de emissões. São iniciativas alinhadas às demandas atuais do setor por tecnologia, eficiência e responsabilidade ambiental”, explica.

No Ceará, a Cimento Apodi está presente em diversas obras que utilizam a tecnologia de paredes de concreto, fornecendo insumos para empreendimentos residenciais de diferentes portes. A aplicação do sistema contribui para a racionalização dos recursos, maior precisão na execução e cumprimento dos prazos, fatores decisivos em projetos voltados à ampliação do acesso à moradia.

Com a expansão dos programas habitacionais e a necessidade de atender a um grande volume de unidades em prazos reduzidos, a tecnologia de paredes de concreto se destaca como uma das principais alternativas do setor. “Estamos presentes, de forma direta ou simbólica, na realização do sonho da casa própria. Chegamos às pessoas por meio da engenharia”, conclui Ricardo Silveira.

Serviço

Cimento Apodi

Rede social: @apodiexpert

Site: https://expert.cimentoapodi.com.br/