Feira da Indústria: presidente da CNI diz ter inveja dos cearenses

Num ambiente 100% futurista, no qual não faltaram iluminação LED, vídeos em 360 graus ao redor do auditório e a presença de um robô humanoide que serviu água ao presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante, foi aberta às 10h45 de hoje, segunda-feira, 9, no Centro de Eventos, a Feira da Indústria Fiec.

O governador Elmano de Freitas e o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, sem esconder sua admiração pelo que estavam vendo, prestigiaram a cerimônia, que foi aberta com um discurso do anfitrião, Ricardo Cavalcante. Antes, porém, do primeiro discurso, o poeta popular Bráulio Lessa, com um violão à tiracolo, apareceu e, em versos, mostrou a importância da indústria na vida das pessoas, de qualquer pessoa, da cidade ou do sertão. E foi aplaudido com toda a força da plateia.

A cerimonialista – jornalista Taís Lopes – animou o auditório e anunciou alguns vídeos, que, exibidos em uma tela gigantesca, que rodeava todo o ambiente, exibigiu as virtudes dos diferntes ramos da indústria.

Depois, ela anunciou a palavra do presidente da Fiec. Ouvido com atenção e em silêncio respeitoso, Ricardo Cavalcante disse, entre outras coisas, o seguinte:

“Vivemos um tempo de profundas transformações tecnológicas, econômicas, sociais e ambientais. O mundo produtivo passa por mudanças aceleradas. Novas tecnologias russas, novos modelos de negócios se consolidam e novas exigência se impõem às cadeias produtivas. Nesse cenário, a indústria continua sendo o setor que mais gera valor, inovação e capacidade de transformaçao econômica.

"É na indústria que nascem muitas das soluções tecnológicas que impulsionam o progresso. É nela que surgem novos materiais, novas energia e novos processos produtivos capazes de impactar diretamente a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, a indústria tem ampliado seu compromisso com a sustentabilidade, com a eficiência energética e com a redução dos impostos ambientais, incorporado inovação e inteligência aos seus processos.

“Essa nova indústria -- mais tecnológica, mais eficiente, mais sustentável, orientada pelo conhecimento – a é a que queremos apresentar nesta feira. A indústria está no alimento que chega à meda das famílias. Está na energia que ilumina as cidades. Está nos medicamentos que salvam vidas. A indústria está, também, nas casas onde vivemos, nas escolas onde se formam as novas gerações e nas estruturas que sustentam o funcionamento das nossas cidades. Está nos equipamentos que movem hospitais, aeroportos, portos, ferrovias e fábricas. Está nas máquinas que produzem riqueza, nos sistemas que conectam cadeias produtivas, nas tecnologias que elevam a eficiência das empresas e nas soluções que tornam as cidades mais inteligentes. E, quando falamos de indústria, não estamos falando de um conceito abstrato. Estamos falando de um setor real, que sustenta a economia e gera oportunidades concretas.

“Hoje, 82,6% de tudo o que o Ceará exporta vem da indústria, e o setor responde por cerca de 390 mil empregos formais e diretos no nosso Estado.” Durante o seu discurso, Ricardo Cavalcante destacou os ex-presidentes da Fiec presente à cerimônia: Jorge Parente, Fernando Cirino Gurgel e Beto Cavalcante, presentes ao evento e citados, também, pelo governador Elmano de Freitas.

Depois de Ricardo Cavalcante, falou o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Albon, que começou massageando o ego do Ceará e dos cearenses. Ele disse, com outras palavras, que sente inveja dos cearenses, que sabem pensar e fazer grande as coisas, citando como exemplo perfeito e acabado a Feira da Indústria Fiec, que estava naquele momento sendo aberta oficialmente.

Fechado a série de pronunciamentos, falou o governador Elmano de Freitas. Ele havia trazido um discurso escrito, mas emocionado pela dimensão, pela beleza e pela grandeza do evento, decidiu falar “com o coração”, como ele mesmo disse.

Elmano de Freitas fez, de saída, um elogio ao senador Cid Gomes, que, quando era governador, construiu o Centro de Eventos do Ceará, cuja grandiosidade é semelhante à do seu povo que trabalha e produz. Foi aplaudido.

“Esta feira expressa a grandeza do Ceará, e nem sempre foi assim. Há muito pouco tempo, a indústria do Ceará empregava apenas 120 mil pessoas. Hoje, esse número saltou para 390 mil pessoas, graças ao espírito empreendedor do seu povo”, disse o governador sob aplausos. Em seguida, entusiasmado pelos aplausos, Elmano de Freitas lembrou que o Ceará “é o maior polo calçadista do país, é o quarto polo brasileiro de produção de aço”, mas advertiu que há muitos desafios ainda a serem vencidos, “e eles estão sendo enfrentados e vencidos”. Ele revelou que, nos últimos 12 meses, a economia do Ceará cresceu mais de 4%. E destacou a criação do Polo Automobilístico de Horizonte, para onde a Agência de Desenvolvimento do Estado (Adece) atraiu empresas asi´sticas, que estão a produzir carros elétricos. O governador elogiou o presidente da Adece, Danilo Serpa, d antecipou uma boa informação: nos próximos dias, haverá granes novidades no Polo Automobilístico de Horizonte.

Também anunciou o governador outra excelente informação:

“No próximo dia 2 de abril, inauguraremos em Fortaleza a primeira fase da primeira unidade do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) foram do estado de São Paulo.