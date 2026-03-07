Feira Fiec: indústria do Ceará, em êxtase, expõe o que faz ao cearense

Será grande e positivamente surpreendido, pelo gigantismo e pelo ineditismo, quem comparecer, nas próximas segunda e terça feiras, no Centro de Eventos, à Feira da Indústria Fiec, uma exposição que mostrará para o Ceará e, principalmente, para os cearenses a força criativa, inovadora e tecnológica de sua indústria.

Este colunista viu, durante toda a manhã de ontem, sexta-feira, 5, os trabalhos de instalação dos mais de 400 estandes das empresas expositoras, do palco onde se realizarão os shows musicais de Raimundo Fagner e Waldonys, da bela e tech arena onde, no Pavilhão Leste, acontecerão a solenidade de abertura e o primeiro dos muitos eventos da feira – o desfile de modas produzido e dirigido pelo paulista Cláudio Sant’Ana, que traz até aqui sua expertise do São Paulo Fashion Week. Nesse mesmo espaço, haverá as grandes palestras, incluindo a do famoso Leandro Karnal.

Depois de ver tudo, este colunista faz uma aposta: a Feira da Indústria Fiec tornar-se-á, a partir de segunda-feira, o maior evento indoor do setor industrial da região Nordeste. O que mais impressiona nessa ousada iniciativa do presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante, é a total adesão dos empresários industriais cearenses ao projeto. Eles se mostram em estado de êxtase, o mesmo que impactou este colunista ao ver a alegria com que, ontem, mais de 1 mil pessoas a – trabalhando para dezenas de empresas fornecedoras de produtos e serviços, – riam, cantavam e assobiavam enquanto montavam os estandes, alguns dos quais, como o do Sindicato da Indústria de Panificação, terão novidades. A novidade do Sindpan será uma mini panificadora, que, nos dois dias do evento, fabricará e distribuirá, gratuitamente, vários tipos de pães, do carioquinha ao sovado.

A Feira da Indústria Fiec estará dividida em seis ilhas. A de Alimentos terá, entre outros, estandes de M. Dias Branco, Usibras, Samaria Rações e Sindsorvetes; a de Energia terá belos estandes da Engie Energia Renovável, da Aeris Energy, que fabrica e exporta pás eólicas no Complexo do Pecém, e da Casa dos Ventos, que exibirá informações – “empresa que nasceu no Ceará e está transformando a energia renovável no Brasil” – e números: “18 anos liderando soluções de energia limpa no Brasil, R$ 21 bilhões em operação e construção de parques eólicos”.

Na Ilha da Construção, sobressaem-se os estandes das construtoras e imobiliárias, como Mota Machado, BSpar e Marquise e o do próprio Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon), cujo setor mostrará a sua força: ele gera hoje 87.789 empregos diretos, além de uma montanha do tamanho de R$ 88,7 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas) registrado em 2025, só na Grande Fortaleza.

Ao seu lado, chama atenção o estande da Ceará Máquinas Agrícolas (Cemag), que expõe todo o seu portfólio de máquinas e implementos agrícolas fabricados em Fortaleza e comercializados em todo o país, inclusive, e principalmente, na região do Centro Oeste, coração do agro brasileiro.

Paulo Rabelo, presidente do Sindicato da Indústrias de Roupas (SIndroupas), um dos 40 sindicatos filiados à Fiec, estava ontem comandando, na Ilha da Moda, todo o trabalho de instalação da arena onde haverá o desfile que acontecerá no mesmo local, logo após a cerimônia de abertura da feira, que terá a presença do governador Elmano de Freitas.

Rabelo disse à coluna que toda a matéria prima – tapetes, carpetes, lonas e tecidos usados na instalação dos estandes – “se transformará, nos laboratórios do Senai, em bolsas e outros produtos que serão doados a instituições beneficentes”.

Ao lado dessa arena, foi montado o estande do Museu da Indústria, que, entre outras novidades tecnológicas, revelará, para quem se dispuser a fornecer seus dados pessoais, que tipo de emprego, no futuro próximo, lhe será oferecido. Isto faz sentido, tendo em vista as mudanças radicais e abruptas que começa a produzir a Inteligência Artificial no mercado de trabalho.