Feira Fiec: indústria do Ceará, em êxtase, expõe o que faz ao cearense

Este colunista acompanhou ontem os trabalhos de preparação do Centro de Eventos para a Feira da Indústria Fiec. E foi positivamente impactado pelo que viu

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 07:16)
Egídio Serpa
Legenda: Mais de 1 mil profissionais de empresas fornecedoras trabalham há uma semana para aprontar a grandiosa Feira da Indústria Fiec
Foto: Egídio Serpa
Será grande e positivamente surpreendido, pelo gigantismo e pelo ineditismo, quem comparecer, nas próximas segunda e terça feiras, no Centro de Eventos, à Feira da Indústria Fiec, uma exposição que mostrará para o Ceará e, principalmente, para os cearenses a força criativa, inovadora e tecnológica de sua indústria.  

Este colunista viu, durante toda a manhã de ontem, sexta-feira, 5, os trabalhos de instalação dos mais de 400 estandes das empresas expositoras, do palco onde se realizarão os shows musicais de Raimundo Fagner e Waldonys, da bela e tech arena onde, no Pavilhão Leste, acontecerão a solenidade de abertura e o primeiro dos muitos eventos da feira – o desfile de modas produzido e dirigido pelo paulista Cláudio Sant’Ana, que traz até aqui sua expertise do São Paulo Fashion Week. Nesse mesmo espaço, haverá as grandes palestras, incluindo a do famoso Leandro Karnal. 

Depois de ver tudo, este colunista faz uma aposta: a Feira da Indústria Fiec tornar-se-á, a partir de segunda-feira, o maior evento indoor do setor industrial da região Nordeste. O que mais impressiona nessa ousada iniciativa do presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante, é a total adesão dos empresários industriais cearenses ao projeto. Eles se mostram em estado de êxtase, o mesmo que impactou este colunista ao ver a alegria com que, ontem, mais de 1 mil pessoas a – trabalhando para dezenas de empresas fornecedoras de produtos e serviços, – riam, cantavam e assobiavam enquanto montavam os estandes, alguns dos quais, como o do Sindicato da Indústria de Panificação, terão novidades. A novidade do Sindpan será uma mini panificadora, que, nos dois dias do evento, fabricará e distribuirá, gratuitamente, vários tipos de pães, do carioquinha ao sovado. 

A Feira da Indústria Fiec estará dividida em seis ilhas. A de Alimentos terá, entre outros, estandes de M. Dias Branco, Usibras, Samaria Rações e Sindsorvetes; a de Energia terá belos estandes da Engie Energia Renovável, da Aeris Energy, que fabrica e exporta pás eólicas no Complexo do Pecém, e da Casa dos Ventos, que exibirá informações – “empresa que nasceu no Ceará e está transformando a energia renovável no Brasil” – e números: “18 anos liderando soluções de energia limpa no Brasil, R$ 21 bilhões em operação e construção de parques eólicos”.  

Na Ilha da Construção, sobressaem-se os estandes das construtoras e imobiliárias, como Mota Machado, BSpar e Marquise e o do próprio Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon), cujo setor mostrará a sua força: ele gera hoje 87.789 empregos diretos, além de uma montanha do tamanho de R$ 88,7 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas) registrado em 2025, só na Grande Fortaleza.  

Ao seu lado, chama atenção o estande da Ceará Máquinas Agrícolas (Cemag), que expõe todo o seu portfólio de máquinas e implementos agrícolas fabricados em Fortaleza e comercializados em todo o país, inclusive, e principalmente, na região do Centro Oeste, coração do agro brasileiro.  

Paulo Rabelo, presidente do Sindicato da Indústrias de Roupas (SIndroupas), um dos 40 sindicatos filiados à Fiec, estava ontem comandando, na Ilha da Moda, todo o trabalho de instalação da arena onde haverá o desfile que acontecerá no mesmo local, logo após a cerimônia de abertura da feira, que terá a presença do governador Elmano de Freitas.  

Rabelo disse à coluna que toda a matéria prima – tapetes, carpetes, lonas e tecidos usados na instalação dos estandes – “se transformará, nos laboratórios do Senai, em bolsas e outros produtos que serão doados a instituições beneficentes”.  

Ao lado dessa arena, foi montado o estande do Museu da Indústria, que, entre outras novidades tecnológicas, revelará, para quem se dispuser a fornecer seus dados pessoais, que tipo de emprego, no futuro próximo, lhe será oferecido. Isto faz sentido, tendo em vista as mudanças radicais e abruptas que começa a produzir a Inteligência Artificial no mercado de trabalho. 

A poucos metros do gigantesco estande da Fiec, no Pavilhão Oeste, estão, um ao lado do outro, os do Banco do Nordeste (BNB) e da Caixa, cujos executivos estarão na feira para financiar a compra e a venda de produtos industriais. Pouco mais adiante, o dos Correios. Na mesma área, estarão os estúdios dos veículos de comunicação, incluindo o do Sistema Verdes Mares, que fará cobertura especial da feira. 

Um detalhe que faz a diferença: toda a energia a ser consumida pelo evento será renovável, fornecida pela Casa dos Ventos. A Feira da Indústria Fiec será, pois, um acontecimento sustentável do ponto de vista ambiental. Gooooolll!! 

GRUPO ARGO PROMOVE CONEXÃO INDÚSTRIA-ACADEMIA  

A conexão indústria-academia será o ponto alto das atividades que o Grupo Argo estará promovendo nos dias 9 e 10 de março durante a realização da Feira da Indústria, no Centro de Eventos. Com um estande de 200 m2, o espaço terá uma sua programação a participação de empresários e representantes da UFC, Funcap, Finep, entre outros, funcionando como ponto de encontro para decisores que buscam transformar inovação em resultado real.  

A ideia com o stand é compartilhar as possibilidades estratégicas que levaram o Grupo Argo do estágio de startup ao topo do mercado tecnológico cearense, abordando aspectos como escalabilidade global, caminhos de financiamento, eficiência via incentivos, entre outros aspectos. 

O networking porém não para nas palestras. Cada jornada contará ainda com um Happy Hour exclusivo para consolidar parcerias e trocar insights entre quem realmente move o ecossistema. O acesso ao stand do Grupo Argo será pelo Portão Ddo Centro de Eventos. 

