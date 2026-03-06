Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja agora o resultado da Lotomania 2896 – Sorteio de sexta-feira, 06/03; Prêmio de R$ 1,1 milhão

Apostas para a Lotomania 2896 nessa sexta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Resultado da Lotomania
Legenda: Os sorteios da Lotomania acontecem às terças e às sexta-feiras
Foto: Foto: Reprodução
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Hoje, 06/03, o sorteio da Lotomania 2896 está oferecendo um prêmio de R$ 1,1 milhão para o vencedor. Quer saber como participar? Fique atento aos detalhes abaixo!

Mas, antes, acompanhe o sorteio ao vivo, a partir das 21h, no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube, redes sociais e também por aqui, no Diário do Nordeste.

Para garantir sua participação, é necessário que faça sua aposta até às 20h30 de hoje, sexta-feira, em qualquer casa lotérica ou através do site, ou aplicativo de Loterias da Caixa.

Os números sorteados serão divulgados aqui, nesta página, imediatamente após o sorteio.

Confira agora o resultado da Lotomania 2896

Veja ao vivo o sorteio da Lotomania 2896 e fique atento que os números sorteados serão atualizados aqui no site do Diário do Nordeste, a partir das 21h.

Como apostar na Lotomania 2896?

Para participar do concurso da Lotomania 2896, siga um dos seguintes métodos de aposta:

  • Lotéricas Credenciadas: Faça sua aposta presencialmente em qualquer lotérica mais próxima de você
  • Internet Banking Caixa: Correntistas da Caixa podem apostar diretamente via internet banking.
  • Loterias Online: Aposte de forma rápida e segura pelo site Loterias Online ou pelo aplicativo da Caixa.

Lembre-se: as apostas devem ser feitas até às 20h30, garantindo que você participe do concurso do dia e leve o prêmio para casa!

Quanto custa apostar na Lotomania?

A aposta na Lotomania tem um custo fixo de R$ 3,00. Essa é a única opção disponível para participar do concurso. Ao apostar, você pode selecionar 50 números entre os 100 disponíveis, aumentando suas chances de ganhar.

Saiba quantos números você precisa acertar para ganhar

Na Lotomania, você pode ganhar prêmios acertando 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou até nenhum número. Isso mesmo, a chance de ganhar não se limita a acertar vários números – você também pode ser premiado acertando nenhum!

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5053, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6969, desta sexta-feira (06/03); prêmio é de R$ 13,5 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
Há 15 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3629, desta sexta-feira (06/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
Há 15 minutos
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 819 - Sorteio de sexta-feira, 06/03; Prêmio de R$ 3,2 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 819 em 06/03 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 16 minutos
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2933 de hoje, sexta-feira, 06/03; prêmio é de R$ 3,7 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2933 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 3,7 milhões.

A. Seraphim
Há 16 minutos
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2896 – Sorteio de sexta-feira, 06/03; Prêmio de R$ 1,1 milhão

Apostas para a Lotomania 2896 nessa sexta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 16 minutos
Foto de um leão para representar a Receita Federal.
Negócios

Receita Federal anuncia regras do Imposto de Renda 2026

Isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil por mês foi sancionada em 2025.

Redação
Há 17 minutos
Egídio Serpa

Itaueira conquista Selo de Integridade do Ministério da Agricultura

O Selo estende-se a outras empresas do grupo, que tem, segundo o Mapa, sólida governança, compromissos ambiental e responsabilidade social

Egídio Serpa
06 de Março de 2026
imagem mostra aeroporto de fortaleza com aviões da gol, latam e tap no pátio de aeronaves.
Igor Pires

Ceará recebe 11,4 mil estrangeiros em janeiro, o maior valor em nove anos; veja por país

Igor Pires
06 de Março de 2026
Imagem montagem de maço de notas de 100 de Dólar.
Negócios

IR 2026: Como declarar contas globais e investimentos no exterior

Detalhes são importantes para evitar cair na malha fina.

Paloma Vargas
06 de Março de 2026
Pátio portuário com grandes chapas de aço empilhadas em primeiro plano. Ao fundo, há navios atracados, guindastes e estruturas industriais próximas ao mar, sob céu parcialmente nublado.
Negócios

Indústria corresponde a 86% das exportações no Ceará e fatura R$ 9,9 bilhões em 2025

Com o objetivo de manter o crescimento do setor, evento Feira da Indústria Fiec reúne representantes do mercado em evento gratuito.

Letícia do Vale
06 de Março de 2026
Egídio Serpa

O mar avança e destrói no Ceará, mas Uece tem a solução

A erosão costeira já fez desaparecer falésias e residências em Caucaia, Beberibe, Cascavel, Icapuí e Flecheiras

Egídio Serpa
06 de Março de 2026
Mulheres trabalhando na fábrica.
Negócios

Lucro da Grendene cai 24,5% no 4º trimestre após queda nas vendas de pares

A queda do lucro foi causada principalmente pela redução nas vendas e pelo aumento de custos.

Redação
05 de Março de 2026
Fachada do Aeroporto de Fortaleza.
Negócios

Fraport repudia multa e diz que não há lei sobre assentos no Aeroporto de Fortaleza

A administradora foi multada em R$ 3,1 milhões por retirar assentos do saguão de desembarque.

Luana Severo
05 de Março de 2026
Paulo falando ao microfone.
Negócios

Conselho do BNB aprova retorno de Paulo Câmara à presidência

Decisão ocorreu nesta quinta-feira (5).

Redação
05 de Março de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3628, desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3628, desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
05 de Março de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6968, desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 12,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6968, desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 12,5 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
05 de Março de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2980 desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 45,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2980 desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 45,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
05 de Março de 2026
Resultado da Timemania 2363 de hoje, 05/03; prêmio é de R$ 9,4 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2363 de hoje, 05/03; prêmio é de R$ 9,4 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
05 de Março de 2026
Resultado Dia de Sorte 1184 de hoje, 05/03; prêmio é de R$ 1,2 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1184 de hoje, 05/03; prêmio é de R$ 1,2 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
05 de Março de 2026
Egídio Serpa

Cearense 3e Soluções é finalista para acessar o mercado de capitais

É um concurso promovido pelo Rota Fácil, da BEE4, que investirá R$ 5 milhões em empresas que desejam abrir o capital

Egídio Serpa
05 de Março de 2026
Área de check-in internacional de um aeroporto, com vários balcões alinhados e divisórias de fila azuis organizadas em um grande saguão amplo e bem iluminado. Há poucas pessoas ao fundo próximas aos balcões. Placas numeradas de 42 a 55 estão suspensas acima dos guichês.
Negócios

Fraport é multada em R$ 3,1 mi pelo Procon Fortaleza após retirada de cadeiras do aeroporto

Segundo denúncias, área de desembarque do Aeroporto Internacional de Fortaleza ficou sem cadeiras em janeiro de 2026.

Mylena Gadelha
05 de Março de 2026
Pessoa marcando dezenas na cartela de loteria premiada, relacionada a lotofácil, com destaque para o título na parte superior da cartela. Imagem de jogo de loteria.
Negócios

Aposta de Fortaleza acerta dezenas da Lotofácil e fatura mais de R$ 2 milhões

Outras apostas simples do Ceará faturaram até R$ 6 mil.

Redação
05 de Março de 2026
Egídio Serpa

Produtores de camarão apostam no mercado europeu

Carcinicultores do Ceará e de outros estados do Nordeste reuniram-se ontem em Brasília com autoridades de dois ministérios

Egídio Serpa
05 de Março de 2026
Imagem de uma tinta sendo fabricada.
Negócios

Tinta inclusiva e interatividade digital na moda: conheça o potencial inovador da indústria do Ceará

Projetos estarão na Feira da Indústria Fiec.

Gabriela Custódio
05 de Março de 2026
Egídio Serpa

Feira da Fiec dividirá a indústria do Ceará em antes e depois

Há uma semana, mais de 1 mil profissionais de empresas fornecedoras de produtos e serviços preparam o Centro de Eventos para o acontecimento

Egídio Serpa
05 de Março de 2026
Data center na praia do futuro.
Negócios

Data center antecipa expansão por alta demanda e estuda quarto empreendimento no Ceará

Tecto Data Center projeta segunda fase do Mega Lobster e deve dobrar capacidade inicial.

Gabriela Custódio
05 de Março de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6046, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6046, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2895 – Sorteio de quarta-feira, 04/03; Prêmio de R$ 500 mil
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2895 – Sorteio de quarta-feira, 04/03; Prêmio de R$ 500 mil

Apostas para a Lotomania 2895 nessa quarta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2932 de hoje, quarta-feira, 04/03; prêmio é de R$ 3,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2932 de hoje, quarta-feira, 04/03; prêmio é de R$ 3,5 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2932 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 3,5 milhões.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 818 - Sorteio de quarta-feira, 04/03; Prêmio de R$ 3,1 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 818 - Sorteio de quarta-feira, 04/03; Prêmio de R$ 3,1 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 818 em 04/03 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
04 de Março de 2026