Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Tinta inclusiva e interatividade digital na moda: conheça o potencial inovador da indústria do Ceará

Projetos estarão na Feira da Indústria Fiec.

Escrito por
Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
Negócios
Imagem de uma tinta sendo fabricada.
Legenda: O setor químico apresentará uma a metodologia sensorial.
Foto: Shutterstock.

Como identificar cores por meio de outro sentido? Como saber se uma roupa lhe cai bem sem precisar tocá-la ou vesti-la? Foi partindo dessas questões que surgiram inovações como tintas aromatizadas, que traduzem cores para pessoas com deficiência visual, e tecnologias interativas aplicadas à moda. Com isso, a indústria cearense tem transformado pesquisas em produtos e experiências com potencial de impacto social e econômico.

​Um dos exemplos mencionados acima é a metodologia “Dr. Cor”, que será apresentada no estande do Sindicato das Indústrias Químicas do Estado (Sindiquímica) durante a Feira da Indústria. O evento, realizado pela Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), ocorre nos dias 9 e 10 de março, no Centro de Eventos do Ceará.

​Já no segmento de moda e vestuário, o Sindicato das Indústrias de Confecções e Vestuário do Estado (SindRoupas) apostará na interatividade com o provador tecnológico e um desfile imersivo.  

Setor químico na vanguarda da acessibilidade

A partir da inquietação sobre como ensinar cores a pessoas com deficiência visual e neurodivergentes, o químico cearense Josafá Rebouças criou a metodologia “Dr. Cor”, que se baseia na sinestesia olfativa, utilizando tintas aromatizadas para que esse público “perceba” as cores por meio do olfato.

Para isso, foi criada a paleta aromática das cores: o vermelho ganhou cheiro de morango; o amarelo, de maracujá; o laranja, de tangerina; e o lilás, de lavanda.

Com mais de 30 anos de experiência na produção de tintas, Rebouças é doutorando em Propriedade Intelectual e Inovação na Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Em 2023, a metodologia foi aplicada ao projeto “Amigos do Lou”. O kit completo inclui as tintas aromáticas, o disco aromático das cores, telas que colam na mesa e até um mascote, um boneco batizado como Lou. Ele é feito em folhas emborrachadas de EVA, para não oferecer riscos a quem o manipula.

Com investimento proveniente majoritariamente de recursos próprios, o projeto tem um modelo de negócios que combina venda de kits, capacitação e certificação, licenciamento da tecnologia e parcerias com setor público e privado. Ele ainda realiza oficinas e palestras para difundir a metodologia.

Homem de terno azul claro e gravata colorida sorri enquanto segura um boneco estilizado de óculos escuros e jaqueta azul, sobre fundo verde.
Legenda: Josafá Rebouças, conhecido como Dr. Cor, e o boneco Lou.
Foto: Divulgação.

Josafá explica que o ecossistema do “Dr. Cor” possui pedidos de patente nacional e internacional, registros de marca, proteção de desenho industrial junto ao INPI e direitos autorais. “Parte já se encontra concedida e parte em trâmite internacional na estratégia de proteção escalonada”, afirma.

Com produção modular e escalável, atualmente a iniciativa atende projetos institucionais e demandas programadas, com possibilidade de ampliação conforme contratos de maior escala.

Para garantir padrão técnico e segurança no fornecimento, o químico conta que tem parceria com indústrias consolidadas, com anos de experiência na fabricação de pincéis, tintas, borracha EVA e fragrâncias.

“A tecnologia foi apresentada e aplicada em instituições educacionais, clínicas e centros especializados no Ceará e em outros estados, além de ter sido apresentada internacionalmente nos Estados Unidos e na Europa”, conta Josafá Rebouças.

Em fase de estruturação e expansão estratégica, o projeto ganhou o Prêmio LED — Luz na Educação, da Fundação Roberto Marinho e da TV Globo, e foi certificado pela Fundação Banco do Brasil como Tecnologia Social.

Atualmente, a iniciativa está concorrendo ao IV Prêmio Ibero-americano de Inovação e ODS, enquanto o criador concorre ao Prêmio Nacional de Inovação, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), na categoria Pesquisador Empreendedor.

Veja também

teaser image
Negócios

Fortaleza recebe novo serviço da Amazon de entrega em 15 minutos para produtos de supermercado

teaser image
Negócios

Cidade do Ceará tem apenas 276 trabalhadores autônomos; veja ranking dos municípios

O futuro da moda no Ceará

Outra entidade que vai estar presente na Feira da Indústria Fiec é o Sindicato das Indústrias de Confecções e Vestuário do Estado do Ceará (SindRoupas). Em entrevista à Verdinha FM 92.5, o presidente do SindRoupas, Paulo Rabelo, falou sobre inovações do setor que serão apresentadas na feira.

O evento vai contar com a arena “Fiec Moda Conecta”, que terá uma programação especial de desfiles, com line-up composto por estilistas como Ivanildo Nunes, Lindebergue, Silvania de Deus e Kallil Nepomuceno, além de marcas como Corpo Malhado, Handara, Senai, Chica Fulô e Pena, entre outras.

A feira vai estrear uma sala imersiva exclusiva para os desfiles, com capacidade para até mil pessoas e recursos tecnológicos “que colocam o público na experiência”. “É a primeira vez aqui no Ceará que vai acontecer essa imersão. As pessoas vão estar se sentindo realmente no desfile”, afirmou o presidente do SindRoupas.

Além disso, após o desfile, o público vai poder “vestir” as peças virtualmente. “As pessoas vão poder, pelo celular, vestir a roupa, escolher a mais bonita e ver como vai ficar”, conta. Serão disponibilizados totens pelo evento para experimentar os looks.

No stand do SindRoupas, também será apresentada uma “mini fábrica” para mostrar aos visitantes as etapas da produção do vestuário, com corte, costura e “até um shopping”.

Segundo Rabelo, a presença massiva do setor na feira se dá pelo entendimento de que a moda transpassa por vários setores produtivos. O objetivo, de acordo com ele, é “contar a indústria cearense através da roupa”, mostrando tanto para lojistas quanto para o consumidor final as etapas que compõem a cadeia produtiva do Estado.

“O Ceará tem uma cadeia completa, do agronegócio ao produto final da confecção. Temos uma das maiores fábricas do mundo de jeans, e pouca gente sabe disso. Essa feira vai dizer para as pessoas o quão importante é o Ceará em relação a isso”, conta.

Comentando sobre as possibilidades de aliar moda e tecnologia, o presidente do SindRoupas destaca o conceito de “figital” — ou “phygital” —, uma fusão dos mundos físico e digital. O provador virtual é um exemplo dessa estratégia, assim como o uso de reconhecimento facial para identificar clientes e oferecer sugestões personalizadas de produtos.

“A tecnologia embarcada na moda está muito grande. Vemos roupas que não molham, que esfriam. Na fábrica, nós temos um tecido que resfria até 10º C em relação ao ambiente. Isso é tecnologia, nanotecnologia embarcada na moda. Protetor solar, repelente, antichamas, todas essas tecnologias estão presentes na moda”, explica.

Projetos cearenses como o “Dr. Cor” e os provadores imersivos mostram como a indústria do Ceará transforma inovação tecnológica, parcerias e propriedade intelectual em inclusão e desenvolvimento econômico.

Serviço

Evento: Feira da Indústria Fiec
Data: 9 e 10 de março
Local: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)
Inscrições: Gratuitas, pelo site

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem de uma tinta sendo fabricada.
Negócios

Tinta inclusiva e interatividade digital na moda: conheça o potencial inovador da indústria do Ceará

Projetos estarão na Feira da Indústria Fiec.

Gabriela Custódio
Há 1 hora
Egídio Serpa

Feira da Fiec dividirá a indústria do Ceará em antes e depois

Há uma semana, mais de 1 mil profissionais de empresas fornecedoras de produtos e serviços preparam o Centro de Eventos para o acontecimento

Egídio Serpa
Há 2 horas
Data center na praia do futuro.
Negócios

Data center antecipa expansão por alta demanda e estuda quarto empreendimento no Ceará

Tecto Data Center projeta segunda fase do Mega Lobster e deve dobrar capacidade inicial.

Gabriela Custódio
Há 2 horas
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6046, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6046, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2895 – Sorteio de quarta-feira, 04/03; Prêmio de R$ 500 mil
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2895 – Sorteio de quarta-feira, 04/03; Prêmio de R$ 500 mil

Apostas para a Lotomania 2895 nessa quarta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2932 de hoje, quarta-feira, 04/03; prêmio é de R$ 3,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2932 de hoje, quarta-feira, 04/03; prêmio é de R$ 3,5 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2932 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 3,5 milhões.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 818 - Sorteio de quarta-feira, 04/03; Prêmio de R$ 3,1 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 818 - Sorteio de quarta-feira, 04/03; Prêmio de R$ 3,1 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 818 em 04/03 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6967, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 11,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6967, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 11,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Resultado da +Milionária 334 de hoje 04/03; prêmio é de R$ 27,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 334 de hoje 04/03; prêmio é de R$ 27,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3627, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3627, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 10,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
foto de duas mulheres jovens operando máquina. Elas usam equipamento de proteção na cabeça e luvas.
Negócios

Feira da Indústria Fiec recruta jovens para vagas de emprego em tecnologia

Evento gratuito permite que os candidatos tenham um primeiro contato com a área de recursos humanos das empresas.

Redação
04 de Março de 2026
Vendedora entrega chave de moto para cliente.
Papo Carreira

Concessionária de motos oferece mais de 100 vagas de trabalho em Fortaleza e Caucaia; veja detalhes

Os candidatos deverão comparecer à loja matriz, no bairro Farias Brito, em Fortaleza, neste sábado (7).

Redação
04 de Março de 2026
Imagem aérea de feira indoor com dezenas de estandes, no Centro de Eventos do Ceará.
Negócios

Feira da indústria cearense reúne 39 segmentos e lideranças empresariais; veja programação

Iniciativa organizada pela Fiec ocorre nos próximos dias 9 e 10, no Centro de Eventos do Ceará.

Redação
04 de Março de 2026
Egídio Serpa

Em Brasília, todos estão com medo de Vorcaro, a bomba atômica

Polícia Federal prende, de novo, o dono do Banco Master e seu cunhado. Dois diretores do BC prestavam consultoria ao Master.

Egídio Serpa
04 de Março de 2026
Daniel Vorcaro falando em evento com fundo azul que tem a palavra 'fórum' e 'BR', possivelmente em um contexto de debate ou apresentação.
Negócios

Daniel Vorcaro é preso pela PF em nova fase da operação do Banco Master

Banqueiro é investigado por corrupção e lavagem de dinheiro.

Redação
04 de Março de 2026
Imagem ilustra mulher no ambiente corporativo.
Delania Santos

A mulher precisa ser ‘forte’ para ser respeitada como líder?

Delania Santos
04 de Março de 2026
Aposta vencedora será dividida entre cinco cotas do bolão.
Negócios

Bolão de Eusébio fatura prêmio de R$ 158 milhões na Mega-Sena

Entre os premiados na faixa da quina, há apostas registradas em diversas cidades brasileiras, incluindo Fortaleza (CE).

Redação
04 de Março de 2026
Egídio Serpa

Arco Metropolitano: o sonho da autoestrada está de volta

Rodovia de pista dupla ligará Chorozinho a Pacém a um custo de R$ 1,5 bilhão

Egídio Serpa
04 de Março de 2026
Três andares do shopping riomar fortaleza vistos de cima, mostrando parte da praça de alimentação, escada rolante e lojas.
Negócios

Ceará é o 3º estado do Nordeste com mais cidades com shopping centers; veja lista de municípios

De acordo com o Censo Brasileiro de Shopping Centers 2025/2026, o CE tem 22 estabelecimentos desse tipo.

Gabriela Custódio
04 de Março de 2026
Foto da entrada de uma loja da Rede Assaí.
Papo Carreira

Assaí Atacadista abre 193 vagas de emprego em lojas no CE; saiba como se inscrever

Operador de loja e operador de caixa estão entre as principais oportunidades.

Redação
03 de Março de 2026
Imagem de casas do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, para matéria sobre mudanças nas faixas para financiamento.
Negócios

Proposta prevê mudanças nas faixas de renda do Minha Casa, Minha Vida

Ministério das Cidades enviou proposta ao grupo técnico do Conselho Curador do FGTS.

Redação
03 de Março de 2026
foto de prédio da Unilab Ceará.
Papo Carreira

Concurso da Unilab encerra inscrições nesta quinta-feira (5)

Oportunidades são para profissionais de nível médio, técnico e superior.

Redação
03 de Março de 2026
Resultado da Timemania 2362 de hoje, 03/03; prêmio é de R$ 9,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2362 de hoje, 03/03; prêmio é de R$ 9,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
03 de Março de 2026
Resultado Dia de Sorte 1183 de hoje, 03/03; prêmio é de R$ 900 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1183 de hoje, 03/03; prêmio é de R$ 900 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
03 de Março de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6966, desta terça-feira (03/03); prêmio é de R$ 9,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6966, desta terça-feira (03/03); prêmio é de R$ 9,7 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
03 de Março de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3626, desta terça-feira (03/03); prêmio é de R$ 5,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3626, desta terça-feira (03/03); prêmio é de R$ 5,5 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
03 de Março de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2979 desta terça-feira (03/03); prêmio é de R$ 160,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2979 desta terça-feira (03/03); prêmio é de R$ 160,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
03 de Março de 2026
Foto aérea do centro de distribuição da Amazon em Itaitinga, na Grande Fortaleza.
Negócios

Fortaleza recebe novo serviço da Amazon de entrega em 15 minutos para produtos de supermercado

O serviço "Amazon Now" estreou em oito cidades brasileiras.

Mariana Lemos e Letícia do Vale
03 de Março de 2026
Egídio Serpa

CNI e 90 entidades empresariais contra redução da escala de trabalho

Parcela elevada das empresas relata dificuldade para preencher vaga, enquanto entidades apontam escassez de mão de obra qualificada como entrave recorrente.

Egídio Serpa
03 de Março de 2026
Mão de uma pessoa preenchendo bilhetes da Mega Sena com uma caneta, com outros volantes espalhados ao fundo.
Negócios

Mega-Sena 2979: veja quanto pode render o prêmio de R$ 160 milhões

Sorteio acontece nesta terça-feira (3), em São Paulo.

Redação
03 de Março de 2026