Aposta de Fortaleza acerta dezenas da Lotofácil e fatura mais de R$ 2 milhões

Um bolão registrado em Fortaleza acertou as 15 dezenas do concurso 3627 da Lotofácil, dessa quarta-feira (4), e garantiu mais de R$ 1,9 milhão. A aposta foi realizada na Loteria Aldeota.

Em outra aposta, o mesmo grupo conseguiu acertar 14 dezenas e conquistou mais R$ 67 mil. No total, o prêmio total do grupo foi de R$ 2.053.232,08.

Cada um dos 30 apostadores deve receber aproximadamente R$ 68.441,07 após a divisão do prêmio.

A capital cearense também registrou mais três apostas que sortearam as 14 dezenas corretas, com ganhos que variam entre R$ 2.237,88 e R$ 6.713,64. Já em Eusébio, um sortudo também acertou a mesma quantidade e levou os mais de R$ 2,2 mil.

Veja o resultado do concurso 3627 da Lotofácil

01 - 02 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21

Para ganhar prêmios na Lotofácil, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.