Voo da Latam desvia para Fortaleza por emergência médica com comissário

O voo LA8072, da Latam Airlines, pousou em Fortaleza, na madrugada deste domingo (28), próximo à meia-noite, após ser desviado para a Capital por emergência médica. A aeronave, que partiu de Guarulhos (SP), já estava sobre o Oceano Atlântico, a caminho de Milão, na Itália, quando precisou voltar para Fortaleza.

Fontes próximas à coluna informaram que o atendimento médico foi necessário para um comissário, que teria tido um AVC durante o voo. A situação obrigou o comandante a desviar imediatamente para o aeroporto cearense, onde a aeronave tocou o solo por volta da meia-noite.

Após o atendimento médico, a Latam não conseguiu prosseguir a operação. Com um comissário a menos, o voo acabou sendo cancelado, com previsão de nova partida para esta tarde de domingo.

Legenda: Boeing 777-300 da Latam aguardou partida para Milão no Aeroporto de Fortaleza, nesta manhã. Foto: Arquivo pessoal/@thauan_sbfz.

Segundo informações advindas de passageiro a bordo, o enfermo teria saído de cadeira de rodas e com o rosto coberto.

A companhia aérea emitiu nota sobre o caso: “A Latam Airlines Brasil informa que o voo LA8072 (São Paulo/Guarulhos-Milão), de 27/12 (sábado), precisou ser desviado para Fortaleza para prestar atendimento médico prioritário a um tripulante. A aeronave pousou em segurança na capital cearense às 00h10 e, após o desembarque da tripulante para cuidados médicos, o voo foi cancelado”, declarou.

O texto informa ainda que a companhia “ofereceu assistência aos passageiros impactados, que foram reacomodados no voo LA 9508 (Fortaleza-Milão), de 28/12 (domingo)”. O novo voo estava previsto para partir por volta de 13h30, segundo fonte próxima à coluna.

“A Latam reforça que segue rigorosamente todas as normas e regulamentos aplicáveis a situações como esta, que visam garantir o bem-estar e a segurança de todos”, informou a companhia.

Voos desviados para Fortaleza

Este caso se soma a outros dois de grande porte registrados alternados neste mês — todos por emergência médica e todos tendo Fortaleza como ponto de apoio. No dia 16, um Airbus A350-1000 da British Airways, que fazia Guarulhos–Londres, alternou para Fortaleza antes de seguir viagem.

No dia 22, foi a vez do Lisboa–Guarulhos, da Latam, com um Boeing 777-300, repetir o desvio pelas mesmas razões. Agora, o Guarulhos–Milão da Latam fecha a sequência.

Fortaleza segue como aeroporto estratégico para praticamente quaisquer tipos de intercorrência em voo no corredor Brasil–Europa. No ano de 2025, foram pelo menos 10 alternados.