Voo da Latam desvia para Fortaleza por emergência médica com comissário

Integrante da tripulação teria sofrido um AVC na viagem entre Guarulhos (SP) e Milão, na Itália.

Igor Pires
(Atualizado às 13:00)
Igor Pires
Legenda: Voo chegou ao Aeoporto de Fortaleza na madrugada deste domingo (28) após ser necessário atendimento médico para comissário.
Foto: Davi Rocha/SVM.

O voo LA8072, da Latam Airlines, pousou em Fortaleza, na madrugada deste domingo (28), próximo à meia-noite, após ser desviado para a Capital por emergência médica. A aeronave, que partiu de Guarulhos (SP), já estava sobre o Oceano Atlântico, a caminho de Milão, na Itália, quando precisou voltar para Fortaleza. 

Fontes próximas à coluna informaram que o atendimento médico foi necessário para um comissário, que teria tido um AVC durante o voo. A situação obrigou o comandante a desviar imediatamente para o aeroporto cearense, onde a aeronave tocou o solo por volta da meia-noite.  

Após o atendimento médico, a Latam não conseguiu prosseguir a operação. Com um comissário a menos, o voo acabou sendo cancelado, com previsão de nova partida para esta tarde de domingo.

imagem de avião parado em pista do aeroporto de fortaleza. voo foi desviado para fortaleza após emergencia medica com comissário.
Legenda: Boeing 777-300 da Latam aguardou partida para Milão no Aeroporto de Fortaleza, nesta manhã.
Foto: Arquivo pessoal/@thauan_sbfz.

Segundo informações advindas de passageiro a bordo, o enfermo teria saído de cadeira de rodas e com o rosto coberto. 

A companhia aérea emitiu nota sobre o caso: “A Latam Airlines Brasil informa que o voo LA8072 (São Paulo/Guarulhos-Milão), de 27/12 (sábado), precisou ser desviado para Fortaleza para prestar atendimento médico prioritário a um tripulante. A aeronave pousou em segurança na capital cearense às 00h10 e, após o desembarque da tripulante para cuidados médicos, o voo foi cancelado”, declarou. 

O texto informa ainda que a companhia “ofereceu assistência aos passageiros impactados, que foram reacomodados no voo LA 9508 (Fortaleza-Milão), de 28/12 (domingo)”. O novo voo estava previsto para partir por volta de 13h30, segundo fonte próxima à coluna. 

“A Latam reforça que segue rigorosamente todas as normas e regulamentos aplicáveis a situações como esta, que visam garantir o bem-estar e a segurança de todos”, informou a companhia. 

Voos desviados para Fortaleza

Este caso se soma a outros dois de grande porte registrados alternados neste mês — todos por emergência médica e todos tendo Fortaleza como ponto de apoio. No dia 16, um Airbus A350-1000 da British Airways, que fazia Guarulhos–Londres, alternou para Fortaleza antes de seguir viagem.  

No dia 22, foi a vez do Lisboa–Guarulhos, da Latam, com um Boeing 777-300, repetir o desvio pelas mesmas razões. Agora, o Guarulhos–Milão da Latam fecha a sequência. 

Fortaleza segue como aeroporto estratégico para praticamente quaisquer tipos de intercorrência em voo no corredor Brasil–Europa. No ano de 2025, foram pelo menos 10 alternados. 