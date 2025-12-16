Cabo Verde Airlines conquista certificação e retoma negociações com o Ceará

Após retomar sua certificação que permite voos de longa distância sobre o mar, a Cabo Verde Airlines abriu as negociações com o estado do Ceará.

“Agora estamos em franco contato (com a Cabo Verde). Inclusive já mandamos alguns números para eles. Teremos uma segunda reunião em breve”, disse à coluna o Secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck.

Em conversas anteriores em novembro, Bismark deu a entender que não havia novidades nas tratativas com a companhia. Após 15 dias, portanto, a realização da certificação ETOPs parece ter permitidos novos passos negociais.

Fortaleza, que foi a primeira porta de entrada da empresa lá em 2005 no Brasil, deve ser um dos destinos prioritários nesse diálogo. Seriam exatos 20 anos da Cabo Verde no Ceará, não fosse a Covid-19.

Pedimos mais detalhes das negociações com o Ceará para a companhia, mas até a publicação, não recebemos retorno.

O que é a certificação ETOPs

No dia 25 de novembro, a Cabo Verde tomou passos que deverão culminar com a retomada da sua presença no Brasil ao recuperar a certificação ETOPS 120 minutos, requisito essencial para operar voos transatlânticos com aeronaves bimotoras, como o Boeing 737 Max.

O ETOPs garante que, em caso de perda de um motor, a aeronave poderá voar com segurança por até 2h horas (120 minutos) com apenas um motor e realizar o pouso em um aeroporto alternativo.

A certificação é chave para garantir a segurança de voos sobre o Oceano Atlântico, como os voos ao Nordeste.

A empresa realizou o voo de certificação entre Recife e Praia (cidade de Cabo Verde), sinalizando que o Nordeste brasileiro volta ao radar da companhia. Recife, que já integrou a malha da Cabo Verde Airlines, surge também como forte candidata para a retomada comercial.

Cabo Verde Airlines no Brasil

Historicamente, a relação da companhia com o Brasil começou em 2005, com Fortaleza como primeira base. Apenas em 2015, vieram Recife e Natal, embora Natal tenha perdido os voos já 2016.

Salvador entrou na malha em 2018, seguida por Porto Alegre em 2019. Todas essas operações foram suspensas em março de 2020, quando a pandemia paralisou os voos internacionais no Brasil.

Além da ligação natural com Cabo Verde — que traz milhares de nacionais ao Brasil para estudos, compras e turismo — essas operações oferecem ao brasileiro uma excelente oportunidade para conhecer o país africano, bem como de realizar conexão para a Europa.

A Cabo Verde Airlines já mantém novamente ligações semanais com cidades como Lisboa e Paris, e no passado chegou a permitir conexões para a Itália, com até quatro saídas semanais de Fortaleza.

Por isso, o retorno dessa companhia aérea é importante: reforça a conectividade internacional do Nordeste e amplia as opções para quem busca voos competitivos para a Europa.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.