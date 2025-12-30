Quem é a empresa que assumiu os dois lotes mais difíceis da Transnordestina?

A empresa paulista Agis Construção S.A. será a responsável pela construção dos lotes 9 e 10 da Ferrovia Transnordestina. Trata-se do último trecho a ser licitado da fase 1 da obra e do primeiro a ficar a cargo da construtora. Em Fortaleza, a empresa integra o Consórcio FTS, responsável pela construção da Linha Leste do Metrofor, obra que já se estende há cerca de 15 anos.

Os dois lotes somam 97 quilômetros e ligam Baturité a Aracoiaba (lote 9, com 46 km) e Aracoiaba a Caucaia (lote 10, com 51 km), atravessando o Maciço de Baturité.

Segundo especialistas, o custo para executar um quilômetro (km) de linha férrea varia entre R$ 17 milhões e R$ 20 milhões. Dessa forma, os dois lotes podem custar entre R$ 1,65 bilhão e R$ 1,94 bilhão.

Veja quais são os municípios abrangidos:

Lote 09: Acarape, Aracoiaba, Baturité, Guaiuba e Redenção;

Acarape, Aracoiaba, Baturité, Guaiuba e Redenção; Lote 10: Caucaia, Maranguape e Palmácia.

Detalhes da execução e cronograma

Segundo relatado pela própria Transnordestina Logística (TLSA), concessionária responsável pela construção e pelo funcionamento da linha férrea, os lotes 9 e 10 seriam os mais difíceis de se executar a obra, por conta do relevo serrano e terreno acidentado.

Questionada sobre como seria a obra, a Agis, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que o escopo dos trabalhos para os lotes 9 e 10 da Transnordestina envolve, de forma geral, terraplanagem, obras complementares e obras de arte especiais, não sendo necessária a construção de túneis.

Segundo a empresa, o grande desafio do empreendimento será "a logística, em função da necessidade de atacar diversas frentes de serviço ao longo da extensa quilometragem".

Ainda sobre a possível dificuldade da obra, informou estar habituada a executar empreendimentos de complexidades similares, citando como exemplo o Ramal do Agreste, em Pernambuco, com 70 km de extensão.

Início dos trabalhos

A fase de mobilização para o empreendimento está prevista para começar ainda em dezembro deste ano, com os serviços preliminares programados para iniciar em janeiro de 2026. Devido à extensão da obra, que abrange aproximadamente 97 km, a Agis iniciará as frentes de trabalho em diversas cidades simultaneamente, estratégia adotada para garantir o cumprimento rigoroso dos marcos contratuais intermediários, segundo a empresa.

A previsão de conclusão da infraestrutura do trecho 10 é meados de maio de 2027, enquanto a do 09 é meados de agosto de 2027. A empresa acredita que o cronograma que visa concluir toda a infraestrutura em 2027 é possível, pois o planejamento foi elaborado para atender aos marcos contratuais.

A expectativa é que a construção gere aproximadamente 2.000 postos de trabalho.

Histórico da Agis no Ceará tem obras da linha leste do Metrofor

Nos últimos 10 anos, a empresa participou da execução de diversas obras como o Cinturão das Águas do Ceará (CAC), do Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco e a modernização da Avenida Aguanambi em Fortaleza, além de diversas outras obras na Capital do Estado.

Legenda: Agis era a líder do consórcio da obra do Linha Leste até o in´cio deste ano, quando ao invés de rescindir o contrato por atrasos, o Governo o Estado pediu a sua substituição. Foto: Divulgação/Seinfra

A empresa, porém, também faz parte do consórcio que executa a Linha Leste do Metrô de Fortaleza, Fase 1 (das estações Moura Brasil até Papicu). O prazo de execução já dura quase 15 anos, a contar do início das obras.

No início deste ano, por uma intervenção da Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), a Agis foi retirada da liderança do Consórcio FTS, responsável pela construção. Assumiu a frente da obra a espanhola Sacyr Construcción Brasil, uma das integrantes do consórcio e com experiência em obras do gênero, como a Linha 15-Prata do Metrô de São Paulo.

Em entrevista ao Diário do Nordeste em maio deste ano, o titular da pasta, Hélio Winston Leitão, afirmou que a troca de posição das empresas foi "a decisão mais acertada, pois, desde então, essa obra tem avançado".

"A tuneladora estava escavando e colocando três anéis por dia e, com a mudança de liderança do consórcio, teve dia em que colocaram 15 anéis. Estamos esperançosos e animados para que essa obra ande com seu curso normal. Pelos nossos cálculos, quando fizemos a mudança de liderança do consórcio, fizemos um ajuste de cronograma para que ele seja real", ressaltou o secretário na época.

Questionada sobre sua participação na obra da Linha Leste, a Agis apenas disse, em nota, que "segue colaborando para que todas as etapas sejam conduzidas com qualidade e segurança". "Nosso papel é garantir excelência técnica dentro do escopo contratado, sempre alinhados às diretrizes do projeto e aos órgãos competentes".

Atualmente, a empresa paulista está com obras em mais de 11 estados brasileiros.