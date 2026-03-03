Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Apodi lança programa de Trainees para mulheres nas engenharias

O edital oferta cinco vagas para a unidade da empresa em Quixeré e terá contratação CLT, com salário mensal de R$ 6 mil e mais benefícios corporativos

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
Egídio Serpa
Legenda: Programa de trainess da Cimento Apodi oferece salário de R$ 6 mil mensais e mais benefícios corporativos
Foto: Divulgação
Esta página é patrocinada por:

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a Cimento Apodi abriu ontem inscrições para o Programa de Trainee #Transformar Apodi 2026, uma iniciativa voltada exclusivamente para mulheres das áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharias e Matemática (STEM). A proposta reforça o compromisso da companhia com o desenvolvimento de talentos locais e a geração de impacto positivo na região onde atua. As inscrições podem ser feitas na página de carreiras do programa, via Gupy: traineeafirmativo.gupy.io.  

O programa terá contratação CLT, com salário de R$ 6 mil, além de um pacote de benefícios que inclui plano de saúde Unimed Fortaleza, plano odontológico, vale-alimentação, refeição no local, transporte para Quixeré, Russas e Limoeiro do Norte, seguro de vida, Programa de Participação nos Resultados (PPR), previdência privada, programas de bem-estar e saúde, auxílio mudança quando necessário e acesso ilimitado à UniApodi, universidade corporativa com conteúdos certificados e curadoria de excelência, produzidos por instituições reconhecidas nacionalmente.  

Com duração de 24 meses, o programa oferta cinco vagas com uma jornada intensiva de desenvolvimento técnico e comportamental, aliada à atuação direta em projetos de melhoria, otimização e inovação na unidade industrial da empresa localizada em Quixeré (CE).   

Podem candidatar-se mulheres nascidas ou residentes há, pelo menos, cinco anos no Ceará, ou graduadas/graduandas no Estado. É necessário que as interessadas estejam cursando o último ano da graduação ou que tenham concluído a formação há, no máximo, três anos, nas áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharias ou Matemática.  

Ao lançar o programa em um período simbólico para a agenda de direitos das mulheres, a Apodi reafirma seu compromisso com uma atuação empresarial responsável, que entende diversidade e equidade como pilares essenciais para o crescimento sustentável, a performance organizacional e a construção de um futuro mais inclusivo para o setor da construção civil.

Veja também

teaser image
Egídio Serpa

Só haverá inverno em Quixeramobim, diz série histórica de 130 anos

teaser image
Egídio Serpa

Feira da Indústria Fiec reunirá CEOs das maiores empresas do Ceará

teaser image
Egídio Serpa

Guerra no Oriente Médio! No Brasil, a guerra é outra. E suja.