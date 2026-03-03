Apodi lança programa de Trainees para mulheres nas engenharias

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a Cimento Apodi abriu ontem inscrições para o Programa de Trainee #Transformar Apodi 2026, uma iniciativa voltada exclusivamente para mulheres das áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharias e Matemática (STEM). A proposta reforça o compromisso da companhia com o desenvolvimento de talentos locais e a geração de impacto positivo na região onde atua. As inscrições podem ser feitas na página de carreiras do programa, via Gupy: traineeafirmativo.gupy.io.

O programa terá contratação CLT, com salário de R$ 6 mil, além de um pacote de benefícios que inclui plano de saúde Unimed Fortaleza, plano odontológico, vale-alimentação, refeição no local, transporte para Quixeré, Russas e Limoeiro do Norte, seguro de vida, Programa de Participação nos Resultados (PPR), previdência privada, programas de bem-estar e saúde, auxílio mudança quando necessário e acesso ilimitado à UniApodi, universidade corporativa com conteúdos certificados e curadoria de excelência, produzidos por instituições reconhecidas nacionalmente.

Com duração de 24 meses, o programa oferta cinco vagas com uma jornada intensiva de desenvolvimento técnico e comportamental, aliada à atuação direta em projetos de melhoria, otimização e inovação na unidade industrial da empresa localizada em Quixeré (CE).