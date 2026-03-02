Feira da Indústria Fiec reunirá CEOs das maiores empresas do Ceará

Imagine uma gigantesca exposição industrial que revele segredos de como produzir mais com menos; agora, imagine-se dentro de uma indústria que produz o que você consome em todas as suas refeições; e mais: imagine-se vendo como se faz o pão, a bolacha, o biscoito, o macarrão, o fogão e, ainda, a turbina e as pás que geram a energia eólica e como se montam as placas que produzem a energia solar fotovoltaica.

Agora, acredite: tudo isso os cearenses de todas as idades verão, de graça, daqui a uma semana, nos próximos dias 9 e 10, no Centro de Eventos, durante a Feira da Indústria Fiec, o maior acontecimento da história do setor industrial do Ceará. E verão muito mais, inclusive shows musicais de Fagner e Waldonys, palestra do famosíssimo Leandro Karnal e um encontro de alguns dos CEOs dos maiores grupos empresariais do Ceará.

No dia 10, de 13h30 às 14h30, estarão juntos para falar sobre as estratégias de suas empresas os executivos Alexandre Negrão, CEO da Aeris Energy, maior fabricante e exportadora brasileira de pás eólicas; Erick Torres, CEO da ArcelorMittal Pecém, maior produtora e exportadora de aço do Nordeste e uma das maiores do país; Sidney Leite dos Santos, vice-presidente de Supply Chain do Grupo M. Dias Branco, líder do mercado brasileiro de massas e biscoitos; e Carlos Rotella, CEO do Grupo Edson Queiroz, que tem, entre suas empresas, a líder nacional do mercado de fogões (Esmaltec) e a líder do mercado brasileiro de águas minerais (Minalba Brasil).

Cada um deles terá muito a contar e, por isto mesmo, esse já é um dos itens da programação da Feira da Indústria Fiec que mais despertam a atenção do empresariado industrial.

Imaginada pelo presidente da Federação das Indústrias (Fiec), Ricardo Cavalcante, a feira tem o objetivo de mostrar ao cearense o que faz, como faz e para quem faz a sua pequena, média e grande indústria, que é moderna em todos os segmentos representados pelos 40 sindicatos filiados à entidade.

“Queremos mostrar a indústria conectada no dia a dia do cearense”, diz Cavalcante à coluna.

Ele informa que todos os espaços do Centro de Eventos – que, segundo o Google, tem 76 mil metros quadrados de área – serão ocupados pelos estandes de quase 400 empresas que disputaram, arduamente, um espaço para mostrar seus produtos, como revelou Ricardo Cavalcante.