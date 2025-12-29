Bancos não abrirão nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro
O Pix funcionará normalmente durante todo o período.
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou que as agências bancárias não terão atendimento nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro devido ao feriado de Ano-Novo.
Segundo a entidade, as compensações bancárias, incluindo a TED, não serão processadas nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.
Essa terça-feira (30) será o último dia do ano para atendimento presencial ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias.
Contas de consumo com vencimento nesses dias poderão ser pagas no primeiro dia útil seguinte sem acréscimos, mas tributos e impostos precisam ser antecipados.
O Pix funcionará normalmente durante todo o período.
Veja também
Segundo a Febraban, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.
Caso não ocorra, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos. São canais que oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário.
Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via DDA, que é o Débito Direto Autorizado.