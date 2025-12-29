Diário do Nordeste
Bancos não abrirão nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro

O Pix funcionará normalmente durante todo o período.

Escrito por
e
Negócios
Foto de um banco.
Legenda: Compensações bancárias não serão processadas nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.
Foto: Paloma Vargas SVM.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou que as agências bancárias não terão atendimento nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro devido ao feriado de Ano-Novo.

Segundo a entidade, as compensações bancárias, incluindo a TED, não serão processadas nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Essa terça-feira (30) será o último dia do ano para atendimento presencial ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias.

Contas de consumo com vencimento nesses dias poderão ser pagas no primeiro dia útil seguinte sem acréscimos, mas tributos e impostos precisam ser antecipados.

O Pix funcionará normalmente durante todo o período.

Segundo a Febraban, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

Caso não ocorra, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos. São canais que oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário.

Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via DDA, que é o Débito Direto Autorizado.

