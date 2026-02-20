Aeroporto de Fortaleza bate recorde ao movimentar 50 mil toneladas de cargas em 2025

O Aeroporto Internacional de Fortaleza movimentou mais de 49,4 mil toneladas de cargas em 2025. Foi o melhor resultado da história do terminal.

Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e mostram a movimentação de cargas gerais, considerando volumes domésticos e internacionais no terminal de cargas (Teca).

Com o resultado, o Aeroporto de Fortaleza fechou 2025 na oitava posição entre os aeroportos brasileiros na movimentação de carga, à frente, por exemplo, dos aeroportos de Salvador e Confins (Belo Horizonte).

Além disso, o volume de cargas internacionais coloca o Aeroporto de Fortaleza na quinta posição entre os mais movimentados do país.

O terminal movimentou 11.527 toneladas de/para o exterior, 23% do volume total.

Movimentação de cargas de aeroportos brasileiros (em toneladas)

Guarulhos: 694.876,6 Viracopos-Campinas: 294.590,4 Manaus: 130.568,3 Galeão-Rio de Janeiro: 103.647,7 Brasília: 63.531,6 Recife: 59.463,2, Congonhas-SP: 51.312,2 Fortaleza: 49.425,8 Confins-BH: 40.529,3 Salvador: 34.107,5

Análise

O Aeroporto de Fortaleza está apenas 3,8% atrás do Aeroporto de Congonhas em movimentação de cargas. Atualmente, Congonhas é o segundo terminal mais movimentado do Brasil em número de passageiros.

Outra evidência da boa performance cargueira de Fortaleza é em relação a Recife. Os dois aeroportos estão distantes apenas 20% em relação ao volume de cargas.

Esse bom resultado que já havíamos evidenciado nas cargas internacionais, mostra que o Pinto Martins movimenta mais carga por voo que os principais vizinhos.

Recife tem mais que o dobro de operações comerciais do que o aeroporto de Fortaleza. Assim, a média pernambucana acaba caindo, dado que Recife possui muitas operações com aeronaves regionais como o ATR, transportando menos carga.

Com aviões mais cheios de carga e com ocupações de passageiros semelhantes às principais praças do Norte-Nordeste, o aeroporto de Fortaleza ratifica sua posição de mina de ouro para as companhias aéreas.

A movimentação de cargas gerais em Fortaleza sobre 2024 cresceu 3,7%. Fortaleza movimentou e processou mais cargas que aeroportos relevantes como Confins (Belo Horizonte) e Salvador.

O incremento na movimentação de cargas é resultado direto do crescimento das operações aéreas em Fortaleza ano a ano. Já em Recife, provavelmente pela crise da Azul, o volume de cargas gerais decresceu por volta de 9%. Salvador, viu suas operações cargueiras aumentarem 12% no mesmo período.

Legenda: Mercado Livre opera com a Gol voos em Fortaleza. Foto: John Alysson.

Mais cargas vindas de Guarulhos

O incremento de condomínios de grandes gigantes das compras pode explicar o patamar histórico de movimentação de cargas no aeroporto de Fortaleza. Segundo reportagem do Diário do Nordeste, o crescimento é de 62% nos últimos anos.

Mercado Livre, Magalu, Amazon e Correios possuem operações fortes e mais movimentações cargueiras para o aeroporto como o avião da Gol operado com as cores do Mercado Livre, além de várias operações praticamente diárias dos Boeings 737 cargueiros da Sideral.

Latam distribui cargas a partir de Fortaleza

Segundo uma fonte do setor aéreo, a Latam tem trazido muita carga de Guarulhos, principal hub brasileiro, para a capital cearense e daqui as distribui para a região Nordeste. O crescimento perene da companhia aérea a partir de 2º semestre de 2026, portanto, vai engrossar os números

E esse pode ser apenas o começo. A construção de novos grandes centros logísticos próximos ao aeroporto para companhias como Amazon e DHL, bem como a homologação do Pinto Martins para cargas courier podem dar novos impulsos cargueiros para o aeroporto.

Além disso, para 2026, em termos de movimentação de cargas internacionais, o voo para Lisboa da Latam deverá operar com mais frequências o ano todo, a Air France operará mais frequências a partir de julho e chegará a voos diários em dezembro, puxando a movimentação para cima.

Cargas internacionais

O Terminal de Cargas Internacionais (Teca Internacional) do aeroporto de Fortaleza processou 11.527 toneladas de carga, crescendo 13,54% sobre a movimentação de cargas de 2024.

A composição do número de carga processada é sobretudo maior na via exportadora: 8.394 toneladas e 3.133 toneladas de importação.

Observando os números apenas de exportação, estes colocam o aeroporto de Fortaleza na 4ª posição, atrás apenas de Guarulhos, Campinas e Rio de Janeiro, algo que já acontecera em 2024.

Ainda, o aeroporto de Fortaleza é o 4º em volume de cargas processadas de/para a Europa do Brasil, perfazendo valor total superior a 10.210 toneladas, 89% do total processado no setor internacional.

Segundo fontes da aviação, a grande quantidade de cargas (não só as internacionais) vem aumentando ano a ano no aeroporto de Fortaleza. “Eu sempre falo que podemos virar um hub do Nordeste”, diz

Segundo a fonte, o incremento de voos da Air France no aeroporto de Fortaleza, que chegará a diário em 2026, tem muita relação com as cargas. “O ambiente de processamento e relação com a Receita Federal é muito bom, o que acaba encorajando os clientes a enviarem por Fortaleza.”

Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.