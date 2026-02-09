Air France voltará a ter voos diários em Fortaleza

Após incrementar para 4 frequências semanais na sua operação em Fortaleza a partir de junho próximo, conforme já havíamos destacado, a Air France já está comercializando em seu site de 5 a até 7 frequências semanais (voos diários) na alta estação de verão de 2026-2027.

No site da companhia já há como em anos anteriores, a venda de 5 frequências semanais a partir de 28 de outubro, estendendo pelo período todo de novembro, ampliando para 7 frequências semanais a partir de 14 de dezembro até pelo menos 15 de janeiro de 2027.

Após a retomada de voos em Fortaleza em 2021, será o 3º incremento de frequências que a Air France terá em Fortaleza. Começou a fazer 5 frequências em outubro de 2024 a março de 2025 e novamente 5 entre outubro de 2025 e 18 de janeiro de 2026.

Agora, voltaremos a ter voos diários do grupo Air France-KLM, algo que não acontecia desde 2019, antes da pandemia.

A Air France, portanto, não cansa de superar seus feitos anteriores nesse pós-pandemia, demonstrando a robustez de suas atividades no Ceará.

2026 inicia com bons indícios de crescimento internacional após a Tap indicar dois voos adicionais em Fortaleza também em outubro, em dobradinha com as operações inéditas de São Luís.