Voos da TAP entre Lisboa e São Luís têm previsão de início em outubro deste ano

Os novos voos da TAP, de São Luís (MA) para Lisboa (Portugal), já aparecem nos sistemas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) com previsão de início em 26 de outubro, duas vezes por semana, às terças e sábados.

No entanto, os voos ainda não estão à venda no site da TAP e não há confirmação oficial da companhia aérea.

A coluna entrou em contato com a TAP, mas até a publicação deste texto não houve resposta. A coluna será atualizada quando a companhia aérea se manifestar.

Há previsão dos voos serem operados com o Airbus 321 Neo Long Range (LR) de 168 assentos. Só entre outubro e dezembro de 2026, serão mais de 6.350 assentos entre partidas e chegadas em São Luís.

A chegada dos voos de Lisboa a São Luís está prevista para 0h10, às terças e sábados. Depois de mais de vinte anos, São Luís deverá ter um trecho direto com a Europa.

A partida de São Luís ocorre à 01h40 do mesmo dia. Os voos para São Luís serão triangulares com Fortaleza: Lisboa – São Luís – Fortaleza – Lisboa.

Veja também Igor Pires Após estreia com 95% de ocupação, voo da Iberia Fortaleza–Madri já custa R$ 4.500 por trecho Igor Pires Castelão foi 'testado como avião' e antecipou tecnologia usada em superprédios de Fortaleza Igor Pires Por que Fortaleza registrou um dos maiores números de passageiros internacionais em seis anos?

Os voos de retorno a Europa partem de São Luís, realizam escala para desembarques e embarques em Fortaleza, partindo às 04h30 de volta a Lisboa. A permanência no solo de Fortaleza é prevista para durar menos de 2 horas.

A rota triangular sintetiza perfeitamente a estratégia da TAP para mercados menores do Nordeste.

A ideia é viabilizar destinos onde há dificuldade de sustentar, sozinhos, uma ligação transatlântica regular. Fortaleza cumprirá o papel de reforçar a ocupação dos voos juntamente com São Luís.

A TAP repete o modelo que já usa em Belém e Manaus, ou em operações que combinam Natal com Maceió. Dessa forma, a companhia garante ocupação, rota estável e flexibilidade para ajustes futuros.

Menos conexões para o passageiro

O passageiro maranhense dependerá menos de conexões longas, cansativas e imprevisíveis em cidades em capitais do Brasil. Isso já muda tudo: o trecho Europa–Maranhão passa a ser direto, sem desvios.

Na ida à Europa, o tempo de voo de São Luís até Fortaleza, adicionado o tempo em solo, será de aproximadamente 3 horas. Com isso, o tempo total de voo São Luís-Lisboa será de aproximadamente 10 horas, até 4 horas a menos que realizar uma conexão no Sudeste.

Pelo sistema da Anac, os voos estão previstos até o fim de janeiro. Se o desempenho for bom — e há bons motivos para acreditar que será — o período de testes pode se transformar em operação permanente, aumento de frequências ou até novos formatos.

Será um novo capítulo para o turismo maranhense, para a economia e para a própria autoestima do estado. A TAP marca presença no seu 6º estado nordestino e deixa claro que quer seguir liderando de longe as ligações Europa-Brasil.

No Brasil, com Curitiba e São Luís, serão 15 cidades para onde a TAP voa.

Voos extras da TAP em Fortaleza

Fortaleza ganha, caso os voos se confirmem, a previsibilidade desde o início do ano de até dois voos diários a Lisboa.

A triangulação fortalece ainda mais a operação da TAP na capital cearense, amplia o fluxo de passageiros alimentando a rota Lisboa–Fortaleza e cria condições para que a companhia volte a expandir sua presença, como fez no segundo semestre de 2025.

Com os novos voos, o número de assentos aumenta 2,7% em Fortaleza, passando de 55,1 mil assentos (de outubro a dezembro de 2025) para 56,7 mil assentos de outubro a dezembro de 2026.