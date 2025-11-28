Amazon e alemã DHL vão se instalar no novo centro logístico do Aeroporto de Fortaleza

A gigante Amazon e a empresa de logística do grupo alemão Deutsche Post DHL irão se instalar no complexo logístico nos arredores do Aeroporto Internacional de Fortaleza. A informação foi confirmada pelo diretor de Negócios da Cone S.A., empresa responsável pelo equipamento, Fernando Perez.

De acordo com ele, o espaço receberá investimento superior a R$ 1 bilhão em estrutura e até R$ 600 milhões em equipamentos. “Estamos negociando com outros gigantes do e-commerce também”, afirmou.

Perez acrescentou que a primeira fase das operações do centro logístico deve iniciar em fevereiro de 2026.

Recentemente, o terreno envolveu-se em um imbróglio com a suspensão de parte da obra por desmatamento, após a Secretaria do Meio Ambiente do Estado (Sema) e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) apontarem irregularidades.

O Governo do Estado abriu um grupo de trabalho (GT) multidisciplinar e interinstitucional que irá informar o que foi avaliado em dezembro próximo.

Parcerias com o campus Fortaleza do ITA

Pérez também compartilhou que realizou reuniões com representantes da Força Aérea Brasileira com vistas a criar parceria com o campus Fortaleza do ITA, que também está em obras. Os equipamentos serão vizinhos.

Como o centro pode criar até 12.500 empregos diretos, o ITA naturalmente poderá suprir mão de obra de engenharia para o empreendimento.

Logística aérea ganhará impulso

Companhias aéreas como a Latam devem evoluir em parcerias de entrega de e-commerce com a gigante Amazon, nacionalmente, algo já realizado, por exemplo, entre Gol e Mercado Livre, com aeronaves que operam em Fortaleza.

Em painel realizado na Expolog, nesta quinta, 27/11, no Centro de Eventos, para anunciar a homologação do Terminal de Cargas (Teca) de Fortaleza para cargas internacionais de remessa rápida, representantes da Air France Cargo e Latam Cargo estiveram presentes.

O centro logístico terá movimentação principal de cargas domésticas/nacionais, mas deve atingir elevados números de cargas internacionais com a homologação do Teca.