Centro logístico do Aeroporto de Fortaleza capta R$ 1 bilhão em investimentos e gera 15 mil empregos

O complexo logístico nos arredores do Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins já pode ser considerado um negócio bilionário. Segundo dados da Fraport Brasil, concessionária do equipamento aeroportuário, o investimento total no espaço é superior a R$ 1 bilhão, além da geração de mais de 15 mil empregos.

É o primeiro empreendimento inserido no conceito de Aeroporto Cidade, desenvolvido pela Fraport para a ocupação de terrenos ociosos no entorno do Pinto Martins. O complexo logístico ficará às margens da BR-116 e tem previsão de entrega para o final deste ano.

Segundo a Fraport, serão construídos "370 mil m² de galpões logísticos, pátios e estruturas de última geração, para armazenagem e movimentação de diversos tipos de produtos e canais de distribuição".

Dos 15 mil empregos gerados, 5 mil serão diretos.

O que se sabe sobre o complexo logístico no entorno do aeroporto de Fortaleza?

Em junho deste ano, o Diário do Nordeste revelou que as obras do complexo já haviam sido iniciadas. Na ocasião, o investimento total apurado foi de R$ 200 milhões, e o empreendimento pertence à Aerotropolis Empreendimentos S.A.

As operações de armazenamento e distribuição devem iniciar imediatamente após a obra ser concluída.

A sede da Aerotropolis Empreendimentos S.A fica localizada no Distrito Industrial Diper, Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana de Recife (PE). Já a empresa que deve operacionalizar o local é a Air Hubs FOR Fase 1 SPE S.A., também de Pernambuco.

Na Licença de Instalação para Ampliação fornecida pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), de fevereiro deste ano, o complexo abrigará:

sete galpões logísticos;

um truck center (local para manutenção e reparo de caminhões);

um posto de combustível para veículos automotores;

um ponto de abastecimento de combustível (comércio atacadista de combustível).

Legenda: Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins é administrado pela Fraport Brasil Foto: Fraport Brasil/Divulgação

Toda essa infraestrutura faz parte do conceito de Aeroporto Cidade, apresentado em 2022 pela Fraport Brasil para a ocupação de terrenos ociosos, ou seja, espaços que vieram junto com a concessão do Pinto Martins, mas não são utilizados pela empresa alemã. Dessa forma, é estimulado o aluguel para terceiros para os mais diversos usos.

Além do complexo logístico, a Fraport Brasil negocia um hotel nos arredores do aeroporto, voltado para hóspedes de curta duração, como explicou Andreea Pal, CEO da concessionária, em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste.

Ocupação no entorno do aeroporto exige regras diferenciadas

Ao contrário de empreendimentos instalados fora do perímetro aeroportuário, qualquer negócio que venha a se instalar na área de concessão da Fraport precisa seguir determinadas regras, principalmente pela natureza do locatário (a concessionária do aeroporto) e do dono do terreno (a União).

"Todo empreendimento passa por diferentes etapas de aprovação, sob diversos órgãos, tanto ligados à aeronáutica, como aviação civil, meio ambiente, entre outros, assim como o cumprimento de todas as etapas desse processo, incluindo a compensação de carbono, fator importante para o equilíbrio do desenvolvimento e do meio ambiente", considera a Fraport Brasil.

No esboço apresentado pela Fraport para o Pinto Martins, o entorno do aeroporto seria completamente ocupado. O plano para o espaço é de que haja dois hotéis, sendo um corporativo, complexo logístico, supermercado e centro comercial.

"A ideia é alugar o terreno para desenvolver a região e criar mais receita, e indiretamente levar impostos para a cidade. Obviamente que esse processo é lento. É um conceito de negócio um pouco mais complexo, porque quem investe não vai ter a propriedade de terreno, e o que vai ser investido automaticamente passa pela União. Começamos já com o centro logístico que está sendo construído e estamos negociando o próximo projeto, que vai ser o hotel, espero que vai dar certo", frisa Andreea Pal.

Legenda: Mapa projetando o Aeroporto Cidade da Fraport Foto: Divulgação/Fraport

Conforme informações disponibilizadas no site da Fraport Brasil, o objetivo é apresentar o aeroporto como uma extensão da cidade, “a fim de despertar o interesse de investidores do mercado imobiliário e contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do país e regiões”.

No Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, o outro equipamento administrado pela concessionária, já está em curso um empreendimento de grande porte. É prevista para março de 2026 a entrega da Fly 51, uma casa de shows com capacidade para mais de 20 mil pessoas, com investimento de mais de R$ 35 milhões.