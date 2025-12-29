Saiba como sacar o abono PIS/Pasep após o fim do prazo

O prazo para o saque do abono salarial PIS/Pasep 2025 termina nesta segunda-feira (29), mas quem perdeu o período ainda poderá solicitar o valor, garantido por lei por mais 5 anos. Neste ano, os recursos são referentes ao ano-base 2023.

Segundo o levantamento mais recente do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), cerca de 141 mil trabalhadores ainda não sacaram o benefício, o que totalizava mais de R$ 145,7 milhões disponíveis em saque.

O abono é anualmente concedido a trabalhadores privados (PIS) e servidores (Pasep), com o valor de até um salário mínimo. Têm direito ao benefício quem está no programa PIS/Pasep ou CNIS há pelo menos cinco anos, e quem trabalhou pelo menos 30 dias e recebeu até 2 salários-mínimos médios no ano base.

Veja também Negócios Confira calendário de pagamento do PIS/Pasep 2026 Negócios Valores retidos do saque-aniversário do FGTS são pagos hoje (29) Negócios Veja o que dá para comprar com R$ 1 bilhão da Mega da Virada

Como sacar o PIS/Pasep após o prazo?

Quem não conseguiu seguir o prazo para sacar o abono por meio da Caixa e do Banco do Brasil só poderá ter acesso ao dinheiro por meio do MTE. Após o período, o dinheiro não sacado volta ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Os trabalhadores deverão abrir um recurso administrativo no MTE, por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo número 158, do Alô Trabalhador.

É possível ainda iniciar o procedimento presencialmente nas Superintendências Regionais do Trabalho.

Quem tem direito ao Abono Salarial?

O Abono Salarial é um benefício anual, previsto no artigo 239 da Constituição Federal, com valor máximo de um salário mínimo. Ele é assegurado aos trabalhadores que preencham os seguintes requisitos no ano-base: