Saiba como sacar o abono PIS/Pasep após o fim do prazo
Cerca de 141 mil trabalhadores ainda não sacaram o benefício.
O prazo para o saque do abono salarial PIS/Pasep 2025 termina nesta segunda-feira (29), mas quem perdeu o período ainda poderá solicitar o valor, garantido por lei por mais 5 anos. Neste ano, os recursos são referentes ao ano-base 2023.
Segundo o levantamento mais recente do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), cerca de 141 mil trabalhadores ainda não sacaram o benefício, o que totalizava mais de R$ 145,7 milhões disponíveis em saque.
O abono é anualmente concedido a trabalhadores privados (PIS) e servidores (Pasep), com o valor de até um salário mínimo. Têm direito ao benefício quem está no programa PIS/Pasep ou CNIS há pelo menos cinco anos, e quem trabalhou pelo menos 30 dias e recebeu até 2 salários-mínimos médios no ano base.
Como sacar o PIS/Pasep após o prazo?
Quem não conseguiu seguir o prazo para sacar o abono por meio da Caixa e do Banco do Brasil só poderá ter acesso ao dinheiro por meio do MTE. Após o período, o dinheiro não sacado volta ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Os trabalhadores deverão abrir um recurso administrativo no MTE, por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo número 158, do Alô Trabalhador.
É possível ainda iniciar o procedimento presencialmente nas Superintendências Regionais do Trabalho.
Quem tem direito ao Abono Salarial?
O Abono Salarial é um benefício anual, previsto no artigo 239 da Constituição Federal, com valor máximo de um salário mínimo. Ele é assegurado aos trabalhadores que preencham os seguintes requisitos no ano-base:
- Remuneração: Ter recebido, em média, até dois salários mínimos de remuneração mensal de empregadores que contribuem para o PIS ou PASEP.
- Atividade: Ter exercido atividade remunerada por, pelo menos, 30 dias.
- Cadastro: Estar cadastrado no PIS/PASEP há, no mínimo, cinco anos, contados a partir do primeiro emprego em empregador contribuinte.