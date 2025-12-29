Atenção, contadores! Reforma Tributária terá um período educativo

Ao mesmo tempo em que a Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Fortaleza (Sefins) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz) atrasam instruções de como deverão proceder os contribuintes na emissão de Nota Fiscal Eletrônica a partir da próxima sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2026, esta coluna chama a atenção dos profissionais cearenses de ciências contábeis para a notícia a seguir:

Em meio à implementação da Reforma Tributária sobre o consumo, o governo decidiu conceder um fôlego adicional às empresas para adaptação aos novos tributos. Um ato conjunto da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS, publicado no Diário Oficial da União no dia 23, estabelece um período educativo de três meses, a partir da publicação das partes comuns dos regulamentos da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), durante o qual não haverá aplicação de penalidades nem exigência de recolhimento efetivo desses tributos.

Na prática, a medida flexibiliza, por meio de ato normativo, a obrigatoriedade de prestação das informações da CBS e do IBS nos documentos fiscais eletrônicos, até o término do prazo de três meses contados da publicação das partes comuns dos regulamentos dos dois novos tributos.

Pela lógica inicial, a ausência dessas informações poderia levar à rejeição de notas fiscais eletrônicas — o que, para o setor produtivo, significaria risco imediato de paralisação de operações.

“O Fisco percebeu que uma regra de validação mal implementada poderia virar um gargalo econômico”, afirma Leonel Siqueira, especialista tributário da Synchro, uma empresa especializada em soluções de conformidade tributária e fiscal, com sede em São Paulo.

“Se a nota fiscal fosse rejeitada por falta do registro da CBS ou IBS, a empresa não conseguiria faturar. Em cadeias logísticas mais complexas, isso poderia parar caminhões, comprometer o abastecimento e até gerar perdas de mercadorias perecíveis”, acrescentou Siqueira.

Segundo o especialista, a preocupação intensificou-se ao longo de 2025, à medida que empresas começaram a mapear os impactos operacionais da reforma. Diferentemente de outras mudanças tributárias, a nova sistemática afeta diretamente sistemas de faturamento, emissão de documentos fiscais e integração com plataformas públicas.

“Não é apenas uma mudança de alíquota. É uma mudança estrutural nos processos”, diz Leonel Siqueira.

Antes mesmo do novo ato conjunto, a Receita já havia dado sinais de flexibilização. Nas notas técnicas mais recentes, foi afastada a regra de rejeição automática dos documentos fiscais eletrônicos. Tanto notas com CBS e IBS informados quanto aquelas sem os novos tributos passaram a ser autorizadas. Contudo, não havia um Ato Normativo que pudesse respaldar o contribuinte em eventual responsabilização e aplicação de penalidades.

Nesse contexto, para que não fossem apenadas e pudessem usufruir do benefício da dispensa do recolhimento da CBS e do IBS, as empresas precisariam informar os percentuais desses novos tributos nos documentos fiscais eletrônicos, em cumprimento à obrigação acessória prevista na LC 214. Em 2026, essa indicação terá caráter meramente estatístico, sem exigência de pagamento. O objetivo é permitir que o governo estime quanto seria a arrecadação no novo modelo.

O Ato Conjunto RFB/CGIBS nº 1/2025, portanto, vai além e formaliza o caráter experimental do próximo ano. Ele estabelece que, até o primeiro dia do quarto mês subsequente à publicação das partes comuns dos regulamentos da CBS e do IBS — previstas, segundo estimativas do próprio governo, para o primeiro semestre de 2026 — não haverá penalidades pelo não preenchimento dos campos dos novos tributos nos documentos fiscais eletrônicos.

“É, na prática, um período para errar”, resume Vitório Rafante, advogado tributarista. “Um período de testes, aprendizado e ajustes. As empresas ganham tempo para acelerar implementações, e o Fisco consegue observar o funcionamento do sistema sem travar a economia”, acrescenta.

Durante todo o ano de 2026, a apuração da CBS e do IBS será meramente informativa, desde que as obrigações acessórias sejam cumpridas, nos termos do Ato Conjunto. A arrecadação efetiva está prevista apenas para 2027. A normativa em referência também esclarece que a flexibilização se aplica a uma ampla lista de documentos fiscais eletrônicos, incluindo a NFS-e, o que elimina dúvidas recorrentes entre prestadores de serviços.

Para o mercado, a decisão reduz o risco de choques operacionais no primeiro ano da reforma, mas não elimina a necessidade de adaptação.