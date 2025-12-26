Tecnologia: nova película cobre e amplia vida do pimentão colorido

Investir em tecnologia traz bons resultados, e aqui está mais uma prova de quanto o agro cearense tem avançado na inovação. Durante três meses, a Itaueira Agropecuária, com sede em Fortaleza e fazendas de produção no Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia, desenvolveu pesquisas e testes para melhorar a qualidade, o sabor e a longevidade dos seus pimentões coloridos, que são produzidos em São Benedito, na Chapada da Ibiapaba, no Noroeste cearense, e comercializados nas principais redes de supermercados do Nordeste e do Sudeste do país.

O time de especialistas da empresa fundada há 40 anos por Carlos Prado fez testes comparativos entre a sua embalagem tradicional em flowpack e uma nova película protetora encolhível, que funciona como uma pele de proteção, especialmente desenvolvida para oferecer mais resistência e conservação às frutas e legumes.

Diene Miranda, coordenadora de laboratório da Itaueira, contou à coluna que, em um teste de estresse, os pimentões foram separados em grupos: um com a embalagem anterior e outro com a nova película. Ao longo de 25 dias, eles foram comparados.

Com um sorriso de orelha a orelha, Diene revelou à coluna:

“Enquanto o produto com a embalagem anterior apresentou sinais iniciais de desidratação, apodrecimento e presença de algum bolor, o pimentão com a nova película protetora permaneceu firme, crocante, com cor vibrante e sabor preservado. A diferença visual e sensorial foi clara. A nova película cria uma camada protetora ajustada ao formato do pimentão, minimizando o contato excessivo com o ar, toque humano, ajudando a reter a umidade natural do alimento e evitar contaminações. É um verdadeiro ‘escudo invisível’, uma tecnologia simples, mas poderosa, que prolonga a vida útil e conserva o frescor por muito mais tempo, tudo isso sem a utilização de produtos químicos. Consequentemente, estamos a reduzir o desperdício de alimentos causado pela deterioração natural.”

Por sua vez, Tom Prado, sócio e CEO da Itaueira, também muito feliz com os resultados das pesquisas e dos testes, comentou:

“Queríamos entender como prolongar a vida do pimentão, sem perder o seu frescor natural. A nova película superou nossas expectativas, preservando a aparência e o sabor que são característicos dos nossos pimentões, que têm a marca ‘Rei’.”

De acordo com o Google – que tirou do dicionário Aurélio (lembram-se dele?) a denominação de pai dos burros – o pimentão não é apenas colorido e saboroso, ele é um verdadeiro superalimento. Por exemplo: 100 gramas de pimentão amarelo oferecem 183 miligramas de vitamina C, mais de duas vezes a quantidade presente na mesma porção de laranja (≈ 53 mg).

