Fraport negocia com mais de três companhias para ampliar voos internacionais em Fortaleza

A CEO da Fraport Brasil, Andrea Pal, entrou em cena puxando a administradora do Fortaleza Airport para negociar com companhias aéreas, para ampliar a malha aérea internacional da Capital cearense.

A Latam está no centro das negociações. “A gente trabalha junto ao Governo do Estado, falando direto com todas as companhias, oferecendo diversos atrativos para que eles coloquem mais uma rota aqui em Fortaleza", disse Andrea Pal ao repórter Luciano Rodrigues, do Diário do Nordeste.

"Semana passada, eu mesma fiquei em Lima, falando com Latam, a parte que está em Santiago, responsável por rotas”, completou.

Reunião com a Setur

Na terça (16), houve reunião na Secretaria de Turismo do Ceará (Setur), com a participação do secretário Eduardo Bismarck, Andrea Pal, da secretária de Turismo de Fortaleza, Denise Carrá, e do head de Assuntos Públicos da Latam, Eduardo Macedo. O encontro mostrou que algo relevante está sendo tratado.

Eduardo Macedo já esteve em Fortaleza no sábado (13) para o voo inaugural entre Parnaíba e Fortaleza. No mesmo sábado, pegou seu voo de volta para Brasília. Pois bem, na terça-feira, já estava novamente em Fortaleza.

Bons ventos o trazem e, certamente, assuntos prioritários, que o Secretário de Turismo do Ceará chamou “dos assuntos que a gente mais gosta, que é o crescimento da malha aérea de Fortaleza”.

A Setur-CE escreveu à Coluna que mantém uma agenda contínua de diálogo com as companhias aéreas, administradoras aeroportuárias e demais parceiros estratégicos.

Veja também Igor Pires Latam vai ampliar em 10% voos de alta estação no Ceará em 2026 Igor Pires Latam pode operar voos em Campina Grande; negociações com Governo da Paraíba estão em curso Igor Pires Recife atrai quarta companhia aérea com voos para Argentina; veja detalhes

“O objetivo é fortalecer a conectividade do Estado e ampliar as oportunidades de voos, consolidando o Ceará como destino cada vez mais competitivo. Sempre que houver novidades confirmadas, elas serão devidamente comunicadas.”, disse Eduardo Bismarck.

No Ceará, só se for a ‘Joon’ da Lufthansa

Não é de hoje que a Coluna sugeria negociações da alemã Fraport com a alemã Lufthansa, companhia aérea alemã.

Ao Diário do Nordeste, Andrea Pal foi clara: “A Lufthansa provavelmente não vem até Fortaleza porque ela não está focada no segmento de turismo (passageiro leisure), mas a gente fala com outra companhia que é parte do grupo Lufthansa, que se chama Discover, e mostraram um certo interesse. São muitas falas e colocamos muitas ofertas na mesa, mas estamos na fila com muitos outros.”

A Discover se posiciona como uma companhia aérea leisure premium, com operação baseada nos hubs de Frankfurt e Munique, na Alemanha, e foco em destinos turísticos de médio e longo curso.

A frota inclui Airbus A320 para voos europeus e Airbus A330-200/300 para rotas intercontinentais, com serviço completo em três classes: economy, premium economy e business.

Uma negociação com a Lufthansa por meio de uma companhia do grupo de menor yield (menor custo de passagem) remete à chegada da subsidiária “descolada” da Air France, chamada Joon, companhia que, lá em 2018, de fato iniciou o então hub Gol/Air France-KLM no Ceará.

A Joon operou voos para Fortaleza entre 2018 e 2019, mas foi descontinuada por falta de clareza estratégica. Enquanto a Joon apostava em um modelo de “lifestyle brand”, a Discover Airlines se apoia em um modelo de sinergia operacional e comercial com a Lufthansa.

Da mensagem de Pal, sabíamos que seria difícil atrair a Lufthansa, dada a grande tendência de elevados preços das passagens, ou seja, companhia que atrai público corporativo, que consegue pagar por tarifas elevadas.

Sabemos que a TAP cobra preço elevado, sabemos que a Air France cobra seu preço, porém, entendemos a Lufthansa como estando um degrau acima. A Fraport conseguiu capturar o interesse, porém, de um player do grupo Lufthansa: valiosíssimo produto. Torcemos que a negociação avance.

Quem sabe, porém, como a Air France, a Lufthansa reconheça o valor da capital cearense e, quem sabe, no futuro, possa operar também por aqui com seus aviões brancos característicos.

Em conversa com a coluna, a Discover Airlines informou que “infelizmente não há planos de lançar rotas para Fortaleza, por ora”.

Air Canada nas conversas com a Fraport

Além da Discover, a Fraport comentou que também conversa com a Air Canada. Vamos lembrar quem em dezembro de 2024, a companhia canadense havia comentado considerar uma rota no Nordeste brasileiro, conforme publicamos.

A companhia canadense pode abrir uma nova porta para o mercado norte-americano. Essa oportunidade não pode ser desperdiçada, ainda mais porque a Air Canada receberá o Airbus 321 XLR, mesma aeronave que operará voos para a Ibéria na capital.

Invariavelmente, Fortaleza está bem-posicionada (geograficamente também) para receber voos vindos de cidades como Montreal. A Air Canada inclusive acabou de lançar voos entre Montreal e Palma de Mallorca na Espanha, voo que percorrerá pouco mais de 6100km de distância e será o primeiro destino do XLR.

Um voo entre Montreal e Fortaleza é previsto para ter apenas 400km a mais, totalmente aderente ao que se espera da Air Canada. A companhia já demonstrou estar disposta a expandir mercados, dado que voltará a voar ao Rio de Janeiro.

Companhias do Cone-sul

Sobre a Sky Airline e a JetSmart, Andrea Pal confirmou que esteve em contato com ambas. Já passou da hora de trazê-las para o Ceará. A Sky já opera em Salvador; a JetSmart está em Recife e estará em Natal. A Flybondi estará em Recife, Salvador e Maceió.

Fortaleza já ficou para trás e precisa, enfim, se acertar com esse grupo. “A gente discute e oferece o destino. Normalmente, quando uma companhia toma a decisão de colocar um voo, isso não acontece de imediato, porque eles têm que esperar", disse a CEO da Fraport Brasil.

"São duas temporadas do ano em que se mudam os voos, e a segunda começa agora, em outubro. Não está planejado até agora; deve aparecer apenas no próximo ano, no início do inverno. É um processo muito devagar e depende muito da falta de aeronaves. Eles têm que tomar a decisão de onde vão colocá-las”, completou.

Andrea Pal informou ainda que, na próxima semana, acontecerá a conferência de conexões internacionais em Hong Kong, quando a Fraport, junto com o Governo do Estado, irá oferecer pacotes de incentivos para convencer empresas aéreas a colocarem mais voos para Fortaleza.

No 1º semestre, a participação da Setur no evento de desenvolvimento de rotas aéreas Routes America 2025 pode ter sido fundamental para a vinda da Ibéria para Fortaleza. No início de março deste ano, houve a confirmação.

Desejamos sucesso mais uma vez.