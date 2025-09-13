Latam pode operar voos em Campina Grande; negociações com Governo da Paraíba estão em curso

A Latam negocia com o Governo da Paraíba com vias para ter voos a partir do aeroporto de Campina Grande. A informação foi repassada em conversa neste sábado (13) com o Eduardo Macedo da Latam, head de Assuntos Públicos da Latam no inaugural da companhia aérea entre Fortaleza e Parnaíba.

Perguntei sobre o retorno de voos da Latam ao município paraibano, após o fim das operações Latam/Voepass:

“A Latam sempre avalia as oportunidades para ampliar a sua malha aérea,”, disse Eduardo à Coluna, logo após, ratificando que a companhia está em conversas com o Governo da Paraíba.

Antes da conversa com o Head da Latam, já tínhamos informações de fontes da Paraíba de que havia conversas ocorrendo.

É extremamente natural esperar a Latam operando nessas cidades com aviões próprios. Já escrevi sobre. Se a Latam ingressou em Parnaíba, precisará (re)ingressar a Campina.

Voos a Mossoró

Ainda sobre eventuais voos para Mossoró (RN), cidade onde Latam/Voepass também operou, Eduardo Macedo disse que a cidade ainda está com obras em andamento no aeroporto, porém, reafirmou que a Latam estava sempre de olho em oportunidades para ampliar a sua malha aérea.

O CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier informou em agosto a Exame, que a Latam deve finalizar 2025 com número mais próximo de 60 destinos atendidos (recorde), mas que poderia chegar a até 70 bases, não fosse o problema da falta de aeronaves.

A ideia de Jerome conversa com a nova informação compartilhada no Pinto Martins pela Latam.

Quem sabe a companhia aérea consegue também, num futuro próximo, após de fato, anunciar e lançar voos em Campina, que consiga liga-la também ao hub emergente de Fortaleza.

Outra fonte paraibana, informou à Coluna que o Governo do Estado trabalha muito pela rota Brasília a partir de Campina Grande e para trazer várias rotas deixadas pela Azul. A rota iniciaria para o período de junho de 2026, grande pico de movimentação da cidade, dado o evento “Maior São João do mundo” da cidade.

Segundo a fonte, que prefere não se identificar, a Latam, entretanto, gostaria de, num primeiro momento, ligar Campina ao grande Hub de Guarulhos-SP, o que é extremamente natural e faria par com várias outras cidades do interior nordestino, como Juazeiro do Norte, Petrolina, Vitória da Conquista, Fernando de Noronha e Jericoacoara.

O retorno da Latam, agora com operação primeirizada, será natural, sobretudo porque a Latam está conseguindo negociar com os estados subvenções financeiras atraentes) para viabilizar novos voos. Foi assim no Ceará com a rota Juazeiro Fortaleza, e no Piauí com a rota Parnaíba Fortaleza.

Segundo fontes, são os mesmos acordos em valores para estados diferentes. A “demora” de reentrada da Latam deve ter relação de fato com falta de aeronaves.



O Piauí ‘mandou muito bem’ e conseguiu ter o timing de lançamento do seu voo em Parnaíba poucos meses depois do fim da obra do seu aeroporto. A Azul tinha em Campina Grande várias ligações nacionais, era o mini-hub de Campina.

Voo inaugural Fortaleza-Parnaíba-Fortaleza

Por volta das 14h15 desse sábado, decolou o voo inaugural entre Fortaleza e Parnaíba.

Voo muito confortável e rápido, decolado com aproximadamente 140 passageiros. Vários, conectando em Fortaleza.

Em solo Parnaíba, uma grande festa aguardava os passageiros do voo, no excelente recém modernizado aeroporto de Parnaíba (sala de desembarque com esteiras de bagagens, ampla sala de embarque, terraço panorâmico).

Após uma rápida cerimônia entre políticos, lideranças da LATAM e imprensa local, retornamos rapidamente para Fortaleza com aproximadamente 90 passageiros. quando pousamos tranquilamente por volta das 16h35.