Azul antecipa retomada de voos em Jericoacoara e amplia operação até fevereiro de 2026

A Azul deve antecipar a retomada dos voos em Jericoacoara (Cruz) a partir de outubro deste ano até fevereiro de 2026. Os voos estão previstos no sistema da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

As operações já estão sendo comercializadas no site da Azul. Com isso, Jeri volta a se ligar ao hub da companhia em Belo Horizonte – Confins.

A previsão inicial era a manutenção dos voos restritos aos meses de julho, dezembro e janeiro – meses de alta estação no Ceará.

As operações de forma regular ocorreram até o início de agosto, não estando previstas, por exemplo, para acontecerem neste mês de setembro.

A coluna procurou a Azul, mas até a publicação deste texto a companhia não respondeu aos questionamentos. O espaço segue aberto.

Programação de voos

Segundo registros de partidas previstas, a malha aérea da companhia para o Aeroporto de Jericoacoara será composta por voos de outubro a fevereiro.

Outubro/2025: 8 partidas

Novembro/2025: 5 partidas

Dezembro/2025: 11 partidas

Janeiro/2026: 18 partidas

Fevereiro/2026: 13 partidas

Em outubro e novembro, por exemplo, os voos devem ocorrer segundo os dias abaixo:

Outubro/2025

Quarta-feira: 08/10, 15/10, 22/10

Sábado: 11/10, 18/10, 25/10

Domingo: 12/10, 19/10

Novembro/2025

Quarta-feira: 19/11

Sábado: 15/11, 22/11

Domingo: 16/11, 23/11

Retomada de voos vai beneficiar turismo

Só em assentos a mais no aeroporto de Jeri, nos meses de novembro e dezembro, serão 3.536. Os voos voltarão a ser realizados com o Embraer E2-195.

A antecipação da operação pode beneficiar diretamente o turismo regional, especialmente nos meses de primavera e verão, quando a demanda por viagens ao litoral cearense tende a crescer.

A conectividade aérea é um dos pilares para o desenvolvimento sustentável de destinos turísticos, e a manutenção de voos regulares — ainda que em menor frequência — contribui para a competitividade de Jericoacoara frente a outros destinos do Nordeste.

Em julho passado, foram 13 partidas de/para Jeri. Em janeiro, o número de partidas salta para 18.

Essa mudança representa uma revisão estratégica da companhia, que havia anunciado a sazonalidade como resposta à alta de custos operacionais, à crise na cadeia de suprimentos e à disponibilidade limitada de frota. A nova malha indica que Jericoacoara segue como destino relevante para a Azul, mesmo diante dos desafios do setor.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.