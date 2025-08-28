Ceará retoma discussão sobre internacionalização do aeroporto de Jericoacoara

O secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, já não descarta a internacionalização do Aeroporto de Jericoacoara, localizado em Cruz. Em abril deste ano, ele havia afirmado não haver viabilidade para esse modelo de projeto, mas, recentemente, mudou de ideia e passou a considerar a possibilidade.

Atualmente, o equipamento não pode receber voos internacionais, pois ainda não está homologado para tal. Se um aeroporto como o de Porto Seguro, na Bahia, já opera voos internacionais, por que Jericoacoara não poderia?

A pista de pouso e decolagem do terminal cearense é, inclusive, mais extensa que a do destino baiano, o que permite operações mais seguras. Além disso, o aeroporto conta com maior rigidez de pavimento (PCN 62), suportando aeronaves de até dois corredores, como o Boeing 767.

Nesse sentido, Eduardo Bismarck tem divulgado que já fez articulações para viabilizar voos internacionais a partir do terminal em Cruz–CE, envolvendo duas companhias aéreas: uma da portuguesa TAP e outra de uma empresa low cost sul-americana.

Contudo, a Coluna apurou junto ao Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e à Dix Aeroportos (administradora do terminal) que ainda não há qualquer pedido formal do Estado do Ceará para que o aeroporto seja internacionalizado.

Conforme o Ministério de Portos e Aeroportos, “não há, no momento, qualquer pedido formal de internacionalização do Aeroporto de Cruz/Jericoacoara (CE) em trâmite na Secretaria Nacional de Aviação Civil.”

O MPor ainda reforçou que o processo deve ser iniciado exclusivamente pelo operador do aeroporto, que precisa comprovar infraestrutura suficiente para receber os órgãos de controle de fronteira (Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa e Vigiagro).

A Anac também confirmou que "não há pedido de internacionalização feito à Anac relativo ao Aeroporto de Jericoacoara no momento". Por sua vez, a operadora Dix Aeroportos, responsável pela gestão do terminal, informou à Coluna que ainda não foi procurada pela Secretaria de Turismo do Ceará para tratar oficialmente do tema.

“Esse assunto, até o momento, está sendo tratado apenas na Setur. Ainda não fomos procurados", disse. Apesar disso, a Dix reconhece o grande potencial da região e se mostrou disposta a colaborar

O secretário Eduardo Bismarck informou à Coluna que o pedido de internacionalização será formalizado após o resultado do programa AmpliAR, que substituiu o antigo Pipar, Programa de Investimentos Privados em Aeroportos Regionais (Pipar)

O que é AmpliAR

O AmpliAR, aprovado pelo Tribunal de Contas da União – TCU, prevê a participação de concessionárias na gestão de aeroportos regionais por meio de um processo competitivo simplificado.

O programa traz a previsão de que grandes concessionárias nacionais (como a Fraport) possam disputar a concessão destes aeródromos por décadas, ficando totalmente responsabilizadas por realizar investimentos e adequações.

A Coluna já havia alertado quando o Ceará ficou de fora da primeira versão do programa. Felizmente, após diligência do Governo do Estado, os aeroportos de Jericoacoara e Aracati foram incluídos.

Companhias aéreas internacionais em Jericoacoara

A Secretaria do Turismo do Ceará fez investimentos em promoção na Argentina, em conjunto com operadoras locais, e informou à Coluna manter contato constante com companhias aéreas brasileiras e internacionais, tais como JetSmart e SKY, visando ao aumento da conectividade — algumas tratativas já em estágio mais avançado.

Ainda, sobre eventuais operações da TAP em Jeri, o secretário de Turismo comentou, em entrevista à mídia cearense, que esperaria a TAP receber o Airbus 321 XLR para já operar voos internacionais para a localidade. Olha que coisa boa: a TAP já tem uma versão menos robusta, mas suficiente para realizar voos de Portugal para Jeri: o Airbus 321 Long Range.

Tanto que opera já há alguns anos em cidades como Natal e até mesmo em Fortaleza. Não precisaria esperar avião algum para a TAP aportar em Jeri.

Ademais, o secretário de Turismo informou que era necessário aproveitar a forte parceria do Governo Estadual com o Governo Federal para mobilizar de maneira ágil os órgãos federais para as operações internacionais do aeroporto, como Polícia e Receita Federais.

Por hora, penso ser positivo perceber que agora a Setur está com o pensamento correto em relação a ter maiores ambições ao aeroporto no noroeste cearense, que nasceu habilitado a receber.

Resultados do aeroporto de Jericoacoara

Em julho de 2025, o aeroporto movimentou 32.331 passageiros, um crescimento impressionante de 42% em relação ao mesmo mês de 2024. A movimentação foi tão positiva que Jericoacoara ficou a apenas 200 passageiros da movimentação de Fernando de Noronha, um dos destinos mais consolidados do turismo nacional.

Por último, entretanto, foi uma pena a decisão da Azul, dentro do programa de reestruturação, ter decidido pela suspensão de voos regulares ao aeroporto.