Azul reduz 117 mil assentos em voos de alta estação nas capitais do Nordeste; veja por cidade

Um novo capítulo de grandes reduções de voos e de assentos da Azul no Nordeste se dará na alta estação de dezembro de 2025 e janeiro de 2026.

Um levantamento realizado pela coluna com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), no período da próxima alta estação, revela que a Azul deve encolher 9% em voos nas capitais nordestinas.

As cidades mais impactadas com menos voos são: Recife, Maceió, Teresina, João Pessoa, Fortaleza, Aracaju e São Luís. Salvador terá incremento de 4% em número de voos e Natal deve manter as mesmas operações.

Haverá ainda a redução média de 5% em número de assentos nas capitais nordestinas.

São cerca de 117,1 mil assentos a menos, sendo Recife, Maceió, Aracaju, Fortaleza, João Pessoa e Teresina as mais afetadas neste quesito. Apenas São Luís, Natal e Salvador devem ter mais assentos disponíveis no período.

A Azul já havia suspendido as operações neste ano da Conecta em cidades do Ceará, Maranhão e Piauí, além do encerramento de rotas em Mossoró (RN), São Raimundo Nonato (PI) e Jericoacoara (CE).

A coluna questionou a Azul, mas até a publicação deste material, a empresa não havia se manifestado. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

Número de assentos por aeroporto

São Luís: 5.656

Teresina: −2.300

Natal: 2.148

João Pessoa: −4.004

Recife: −97.646

Maceió: −19.284

Aracaju: −8.260

Salvador: 10.956

Fortaleza: −4.408

Saldo Assentos: −117.142

As cidades que mais crescerão em número de assentos são Natal, São Luís e Salvador. O incremento em número de assentos mesmo sem o crescimento em voos é possível com o emprego de aeronaves maiores.

Recife terá voos para 33 destinos em janeiro de 2026, contra 42 em janeiro de 2025. Perderá ligações na alta estação para Fort Lauderdale (EUA), Assunção (Paraguai), Campo Grande, Presidente Prudente, Florianópolis, Mossoró, Navegantes, Palmas, Porto Velho, São Raimundo Nonato.

Em compensação, os destinos novos serão os voos iniciados no último janeiro da Azul com operação de Euroatlantic e Hi Fly para Porto e Madri.

Na capital pernambucana, serão 97 mil assentos a menos, comprometendo certamente o crescimento de todo aeroporto dos Guararapes na estação de verão.

Uma redução dessa magnitude e no seu 3º maior hub (após Campinas e Confins) mostra que a Azul deverá passar por dura reestruturação na recuperação judicial.

A redução de Recife se dará muito por conta de diminuição de voos em capitais nordestinas como Maceió, Teresina, Fortaleza, Salvador e Aracaju. Essas ligações intra-nordeste serão as mais comprometidas.

Variação por capital em número de voos da Azul

São Luís: −1%

Salvador: 4%

Natal: 0%

Fortaleza: −12%

Teresina: −15,4%

João Pessoa: −14%

Recife: −19%

Maceió: −19%

Aracaju: −8%

Voos extras

Para janeiro de 2026, a Azul anunciou 532 voos extras saindo de Recife. Com a redução de vários destinos tipicamente de alta estação, serão dezenas de voos a menos que em janeiro de 2025.

Em Maceió, que também terá redução relevante de assentos em comparação dos períodos, terá perda de destinos também. Saem os voos de alta para Araçatuba, Cuiabá, Foz do Iguaçu, Uberaba. Na capital alagoana, serão 19.284 assentos a menos, queda de 16%.

Ainda, a capital de Alagoas terá a maior redução de voos da região: menos 19%.

Nos últimos anos, Maceió se destacou com a Azul na captação de voos de alta estação. Agora se destaca como uma das que mais perderá destinos extras de verão e assentos.

Juntamente com Aracaju, são as cidades mais impactadas percentualmente.

Operações em Fortaleza

Em Fortaleza, onde foram anunciados 240 voos extras da Azul em janeiro de 2026, haverá também redução de voos (-12%) e assentos (-4%), frente a janeiro de 2025.

Fortaleza terá voos diários para Congonhas pela Azul, pela primeira vez na história, mas terá menos voos a Recife, Confins e Campinas. Ainda, não tem mais voos regulares a Juazeiro do Norte desde março.

Serão 4 mil assentos que em nada ajudam o contexto duríssimo de crescimento do aeroporto de Fortaleza.

Aliás, a crise da Azul poderá impactar os números da alta estação do Nordeste.

Cidades com crescimento de assentos

Já Salvador terá novidades como voos a Goiânia (retirando algumas frequências de Recife), Uberlândia, São José do Rio Preto e Campinas. Serão aproximadamente 6 mil assentos incrementais para a cidade.

Em São Luís, que terá o maior incremento percentual, os destaques não são de novos destinos, mas de mais assentos para Campinas e Recife. Serão aproximadamente 3 mil assentos a mais na capital maranhense.

