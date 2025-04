Governo do Ceará avalia conceder aeroportos regionais à iniciativa privada após devolução da Infraero; entenda

Aeroportos regionais do Ceará, agora devolvidos ao Governo do Estado, deverão ser concedidos à iniciativa privada.

A informação é do secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, em declaração na última quinta-feira (10) durante jantar do Lide Ceará, grupo de líderes de algumas das maiores empresas do Estado.

A mudança, caso confirmada, ocorrerá após um período sob gestão da Infraero.

Conforme o secretário, a tendência é de que os aeroportos de Canoa Quebrada, Cruz-Jericoacoara e Sobral entrem na rodada de negociações.

O Ceará precisa debater o futuro que queremos para os nossos aeroportos, mas, no meu ponto de vista, é que tenhamos operações de outorga por 10 ou 20 anos, pelo menos dos maiores aeroportos: Jericoacoara, Aracati e Sobral. Eduardo Bismarck Secretário de Turismo do Estado do Ceará

"Vamos ver se a gente consegue até lá dar viabilidade para algum outro aeroporto regional. Na gestão dos menores, é um debate para o futuro. Se a gente vai ficar com um, dois ou com 10, é muito cedo", afirmou.

Vale lembrar que, há menos de um mês, o Governo do Estado publicou, em caráter emergencial, um processo para contratar empresas interessadas em gerir, em caráter emergencial, todos os aeroportos regionais do Ceará.

Nova gestão dos aeroportos prevê mudanças visando futuros administradores

Os aeroportos regionais do Ceará — 10 no total — vão sair da gestão da Secretaria de Obras Públicas (SOP) e passar para a administração da Secretaria de Turismo (Setur), comandada por Bismarck, após a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) ter aprovado, na quarta-feira (9), a mudança.

Segundo ele, "é uma grande responsabilidade que o governador está transferindo" da SOP para a Setur, mas já são previstas diversas ações.

Ele explicou que a gestão dos aeroportos ainda está com a Infraero, e os equipamentos deverão primeiro passar para a pasta de obras públicas e, posteriormente, chegar à Secretaria de Turismo.

O secretário defendeu que, dos dez, dois aeroportos — Canoa Quebrada e Cruz/Jericoacoara — estão "em uma classificação acima para poder receber voos" comerciais, e Sobral já teria possíveis interessados para operarem no local.

"O de Sobral há o interesse de companhias aéreas em viajarem para lá, já me registraram isso, mas precisamos fazer ajustes de equipamentos que permitam o pouso, normal para poder ter a certificação para os aviões comerciais. Nosso foco vai ser garantir que esses aeroportos estejam aptos a operar para a gente poder trabalhar em Jericoacoara o aumento do fluxo de voos e conseguir, quem sabe no futuro, voos para Aracati e Sobral", projetou.

Essa situação, no entanto, "não é uma coisa concreta para agora", reforçou Bismarck: "Não posso dizer que a gente tem isso concreto, mas é um trabalho que já estamos nos dedicando", reforçou.

Legenda: Vista aérea do Aeroporto de Sobral Foto: Fabiane de Paula

Jericoacoara não deve receber voos internacionais no curto prazo

O titular da Setur declarou ainda que, atualmente, "não tem viabilidade nenhuma" a possível internacionalização do aeroporto de Cruz/Jericoacoara.

O tema chegou a ser objeto de desejo da região com o sucesso do equipamento, o único dos regionais que atualmente conta com voos regulares, mas é preciso uma série de outros investimentos para tornar realidade o objetivo.

"Depois que a gente assumir os aeroportos novamente, pode ser que a gente comece a construir um futuro visando a internacionalização. Óbvio que precisamos adequar diversos serviços, como Receita Federal, Polícia Federal, questões técnicas que precisam ser reformadas", expôs o secretário.

Bismarck ainda criticou o trabalho feito pela Infraero ao longo de pouco mais de um ano à frente dos aeroportos regionais.

A empresa geriu os equipamentos entre agosto de 2023 e abril deste ano, o que, na visão do secretário, foi realizado de forma insatisfatória.

"A ideia do governador é receber esses aeroportos que não receberam investimentos da Infraero, dar robustez para que eles possam, no futuro, se tornar interessantes, seja para iniciativa privada, seja até mesmo para a própria Infraero querer ter outro tipo de atuação nele, mas não os vejo como potenciais recebedores desses aeroportos porque tiveram a oportunidade, mas não fizeram um trabalho adequado", argumentou.