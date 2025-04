Um hotel em São Paulo da bandeira Hilton, uma das maiores redes do mundo, será vendido para a empresa cearense CVPar, casa de investimentos que atua no mercado imobiliário. O negócio foi avaliado em R$ 110 milhões, cerca de R$ 24.300 por m² de área útil.

A HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A, detentora do hotel Hilton Garden Inn, aprovou a proposta recebida pela CVPar, conforme comunicado ao mercado na segunda-feira (7).

A transação deve ser concluída em 60 dias, após superada a diligência prévia - processo de investigação e análise da empresa e do negócio. O Hilton Garden Inn, localizado no bairro Pinheiros, foi inaugurado no fim de 2021 e tem 164 quartos.

O gestor de fundos imobiliários da CVPar, Jorge Nobre, aponta que a empresa pode agregar melhorias na gestão e na estrutura de custos do hotel, tornando-o mais atrativo.

Legenda: Hotel Hilton Garden Inn de São Paulo foi comprado por casa de investimentos cearense Foto: Divulgação/Hilton

“A gente pode buscar melhorias na estrutura de custos, otimização das estratégias de turismo para melhorar o nível de ocupação do hotel, eventualmente remodelar para ter um turismo mais familiar, não ser só um hotel de luxo, executivo, mas também familiar”, aponta.

O grupo Hilton deve permanecer responsável pela operação do empreendimento. O hotel foi o primeiro da marca na cidade, desenvolvido em parceria com a Atlantica Hospitality International.

Jorge Nobre destaca que, apesar de pouco tempo de operação, o hotel já é um ativo imobiliário maduro. “O objetivo final obviamente é renda. É ter um ativo que é formado e gerando renda para nossos investidores, porém agregando gestão na nossa expertise para otimizar esse resultado”, aponta.

SUPERPRÉDIO COM HOTEL E RESIDÊNCIAS EM FORTALEZA

A CVPar também trabalha em um novo ativo e hotel voltado para o público de luxo, dessa vez em Fortaleza. O empreendimento próximo à Avenida Beira Mar, no bairro Mucuripe, terá uso misto, com apartamentos residencias e operação de um hotel.

O prédio terá 35 andares, sendo 17 para unidades residenciais e 7 para o hotel. Serão cerca de cem unidades residenciais. Já o braço hoteleiro terá cinco unidades de apart-hotel e 48 quartos.

O projeto ainda será lançado oficialmente e, segundo Jorge Nobre, a bandeira do empreendimento também pode chegar a outros estados.

“A gente observou que não teve nenhum lançamento de hotel de alto padrão em Fortaleza nos últimos vinte anos. Então era uma oportunidade de trazer investidores e pode desenvolver esse hotel”, aponta o gestor.

Legenda: Superprédio terá quartos de hotel e apartamentos residenciais Foto: Reprodução

Berço da empresa, a capital cearense tem grande representatividade na atuação da CVPar. “O nosso diferencial é essa presença forte não só em Fortaleza, como no Nordeste. Atuamos no Sul e Sudeste, mas acho que nosso diferencial é ter um excelente relacionamento com empresários do Nordeste, para prover”, disse Jorge Nobre.

EMPRESA DE MAIS DE 20 ANOS

A CVPar, holding de participações do empresário cearense Cláudio Vale, surgiu em 2004 como Elo Factoring. A gestora de investimentos atua principalmente fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs).

Assessoria e transações para M&As, mercado imobiliário (FIIs) e seguros também estão entre as especialidades do negócio. Metade da equipe está em Fortaleza e outra metade em São Paulo.

Além da gestão de recursos e fundos, a empresa tem um braço de fusões e aquisições. No mercado imobiliário, a CVPar compra operações ou desenvolve os próprios projetos.

Entre os projetos já executados, está a compra de casas em bairros nobres na capital paulista para modernização. A empresa otimiza os empreendimentos para revender em patamar de preço maior, gerando lucro aos investidores.

A CVPar possui R$ 7,3 bilhões em volume operado, além de mais de R$ 1 bilhão de ativos sob gestão.